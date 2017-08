[ub] Deu erro 404... Digo, ops - Voltei!

Você está lendo um tópico

website-fórum-rede social [ou o que quer que possamos chamar nosso tão estimado veículo] há cerca de 2 ou 3 anos, saiba que: eu voltei ! Após um período num retiro no Tibet [ok, eu estava na verdade fazendo um cruzeiro pelo Caribe e daqui escrevo], estou aqui novamente. Bom, se é pra ficar, eu não sei. Se é novo no site: muito prazer, sou Ubaldo! Por aqui, temos muito a refletir e falar sobre a caixa mágica [oh, me emocionei] que tanto nos faz rir, chorar e, por vezes, nos envergonhar: a nossa televisão . E para começar... vamos aos trabalhos!



Começando com uma...



















Calma, calma lá… não é uma bomba…

É só mesmo para chamar sua atenção nesta primeira coluna, para algo que está prestes a acontecer. Com a final do “ Masterchef ”, a pergunta que paira sob todos os minimamente entendedores de televisão é a mesma: o que será da Band ? Uma emissora que, há tempos atrás [nem tão longínquos, diga-se de passagem], era reconhecida por inovar ao trazer para o Brasil programas como "CQC", "O Mundo Segundo os Brasileiros", "Polícia 24h", "A Liga", "Mulheres Ricas" [ok, este último foi uma fina ironia... sabem como eu sou]…



Já agora… o_O

Depende única e exclusivamente de “Masterchef”. E não me venham falar do jornalismo e de programas esportivos, pois estes estão no ar há bastante tempo [quem não se lembra do “Canal do Esporte”?]. A situação é preocupante, para não dizer crítica .



Mas Ubaldo, e as novelas?

“Mil e Uma Noites”, “Fatmagul”, “Sila - A Prisioneira do Amor” … Ok, temos de reconhecer que as novelas turcas tiveram algum acerto em pleno horário nobre. Mas não custa lembrar que, passada sua exibição, a emissora aluga um precioso horários para a exibição de cultos evangélicos [e nada contra religiões aqui, vale lembrar]. Como sustentar uma audiência que é bruscamente cortada por algo tão… específico?



Bem, bem



Encerrando o assunto Band, fica nosso pedido: tragam de volta o estrondoso sucesso "Busão do Brasil" [quem lembra?]. Isto sim irá recuperar não somente a audiência, mas a memória afetiva dos espectadores! Ok, para quem não se lembra, este foi um dos





Edgard e o estrondoso sucesso "Busão do Brasil"... depende do que podemos definir por 'sucesso'

Divulgação



Senso de realidade

Dia destes, o novo apresentador do "Jornal Hoje", Dony De Nuccio [mais conhecido como Evaristo Costa com poucos seguidores nas redes sociais ], publicou em seu Instagram a seguinte mensagem [atenção à legenda]:







" Show rnalismo "

Nada mais justo, amigo Dony! O jornalismo da TV brasileira está mesmo parecendo mais um show. Um show de horror ! É repórter querendo gritar mais do que o apresentador. É emissora que acha bonito o apresentador tagarelar entre a bancada e um “telão virtual”. É jornalista dizendo “ Sexta-feira, graças a D… ” [ok, aqui temos uma exceção: Chico Pinheiro é gente da gente, este tem créditos. Bate aqui, Chicão!]. Mas, vamos convir que... pufff… Está difícil.





Ih… isso é antigo. Mas tem a ver com o tema, vá...





Ok, ok e OK! É melhor parar por aqui.



Serviço de utilidade pública

Tem por enquanto , pois para breve isto deve ter um final feliz para todos].



Indica um! Indica um!

Hum, melhor dizer qual eu não indico. "Caçada ao Presidente", com uma atuação sofrível do Samuel L. Jackson. Bom, o filme argentino " Truman " com Ricardo Darín é bom, diga-se de passagem.



Nasceu a NSC e, junto, a polêmica

Nesta semana, a RBS TV, afiliada da Globo em Santa Catarina mudou de nome: passou a se chamar NSC , ou " Nossa Santa Catarina ". Até aí, tudo bem, tudo bom...



O que eles não esperavam...

Bem, este nome já existia . NSC significava " National Sports Channel ", um canal esportivo brasileiro e independente, que existiu entre 2003 e 2007 na operadora TecSat [ in memorian ]. O jornalista e empresário Octávio Muniz, um dos detentores da marca, explicou todo o imbróglio ao Portal dos Jornalistas [





NSC: National Sports Channel ou Nossa Santa Catarina



Sou só eu?

Ou mais gente sente falta de uma versão HD do canal TCM ? Ok, muita coisa não seria “mesmo” em HD devido ao que já sabemos: são filmes e seriados dos tempos de lá vai bolinha… mas se outros canais na mesma situação, como Viva, dão um jeito para a exibição, o que falta?





Queremos ver Alf em alta definição!



Por falar nisso

Quero aqui parabenizar designers, ou msmo todos os envolvidos que pensam nas logomarcas dos canais, pelo respiro de criatividade que têm demonstrado ao criar ou reformular tais marcas. É mesmo de aplaudir tamanho trabalho!



Que criativos!

Que revolucionários!

Que.....

Quê?















Hum, pensando bem…

Deu erro 404 na criatividade, minha gente! Tá é tudo igual .



Tão criativos quanto

Os nomes de programas nos últimos tempos: “Programa do Gugu”, “Programa da Sabrina”, (Record) “Programa com Bial” (GNT), “Conversa com Bial” (Globo)… Etc…





Mandou bem







HBO e os vazamentos de “Game of Thrones”

'Ué, ficou maluco, Ubaldo? Dar “mandou bem” para pirataria?' Não, não, meus amigos. O “mandou bem” vai para a HBO, que descobriu a fórmula do sucesso com seu maior trunfo na atualidade: “Game of Thrones”. Mesmo com os tais vazamentos, a série se mantém como uma das mais vistas em todo o mundo, despertando a curiosidade do público - que, no fim das contas, acaba assistindo a forma “legal”, pode acreditar. E de quebra, estão publicitando exaustivamente o HBO GO [que é a Netflix da HBO, ou seja, num futuro próximo... bem, é tema para outra coluna]. Ah… mas só 7 episódios é tão pouco, HBO… =[





Mandou mal







Record e a falta de criatividade

Num belo dia, alguém na Record [ops… RecordTV , desculpem] acorda e diz: “Vamos fazer diferente? Vamos mudar a programação e fazer um sanduíche entre telejornais e novelas, e ver se dá certo?”. Fuén! Cadê a diferença, meus amigos? Seguir uma fórmula batida como estas e esperam alcançar a liderança? Precisam mesmo fazer diferente, ou do contrário… o plim-plim agradece!



Tchau, tchau, tchau... eu vou viajaaar...

Mas calma... logo, logo eu vou voltar. Se quiser me escrever à moda antiga [leia-se: e-mail, já considerado tão ultrapassado quanto apresentadores que anunciam sites com 'www']:



E se quer lembrar/relembrar [ou tentar entender, porque nem mesmo eu entendo] a coluna entre 2014 e 2015,



Até a próxima coluna!

Mandou bem ubaldo , voltou mais engraçado... este espaço estava ficando um tédio, estava precisando de mais diversão



O VCFAZ estava quase se transformando em um 247 (2+4+7 = 13), quase mudando o pano de fundo para o vermelhinho do PT, o fanatismo político estava dominando (e matando o fórum), eu mesmo entrei em alguns embates, mas vi que com doentes não se discute... então me retirei da briga, cheguei a ficar semanas sem conectar, com quase mil postagens desinteressantes para ler.



Parabéns.

















