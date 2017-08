A boneca do mal volta a aterrorizar os cinemas brasileiros. E mais!

É pra arrepiar até os pelos que a gente não sabia que tinha com estas estreias da última quinta-feira, dia 17 de agosto, nos cinemas brasileiros.



Com certeza, entre as produções internacionais uma das mais aguardadas do mês é o terror " Annabelle 2 - A criação do mal ".



Anos após a trágica morte de sua filha, um habilidoso artesão de bonecas e sua esposa decidem, por caridade, acolher em sua casa uma freira e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Atormentado pelas lembranças traumáticas, o casal ainda precisa lidar com um amedrontador demônio do passado: Annabelle, criação do artesão.











O mercado brasileiro vem com o documentário " Intolerância.doc ". O que motiva os crimes de ódio e a intolerância dentro da sociedade brasileira? Esta pergunta, ainda sem resposta definitiva, ganha cada vez mais importância conforme novas notícias e acontecimentos surgem, provando que o Brasil pode não ser um país formado apesar de suas contradições e por causa de suas misturas, mas sim um país formado com base na intolerância em relação às suas misturas.











Outro documentário nacional que chega na telona é " Viva o cinema! ". Através do programa internacional 'Le Cinéma, cent ans de jeunesse', promovido pela Cinemateca Francesa, crianças do 5º ano da Escola Carlitos, em São Paulo, tiveram a oportunidade de experimentar o encontro do cinema com a arte em um ateliê que promove a vivência cinematográfica.











A garotada poderá conferir a animação alemã " Uma família feliz ". A família Wishbone passa longe de ser feliz. Numa tentativa de reconectar a família, a mãe Emma planeja uma noite de diversão. Porém, seus planos começam a enfrentar obstáculos quando uma bruxa má lança sobre eles um feitiço que transforma todos em monstros.











O cinema polonês também deixa sua marca com a estreia de " Afterimage ". A história do carismático pintor Wladyslaw Strzeminski, que manteve sua liberdade artística apesar dos obstáculos políticos.











Do Reino Unido vem o longa " Lady Macbeth ". Katherine está presa a um casamento de conveniência. Casada com Boris Macbeth, a jovem agora se vê integrante de uma família sem amor. É só quando ela embarca em um caso extraconjugal com um trabalhador da propriedade do marido que as coisas começam a mudar.











" O homem que matou John Wayne " é mais documentário nacional que chega no cinema. Um encontro imaginário do cineasta moçambicano Ruy Guerra com o lendário ator americano John Wayne é o ponto de partida para uma viagem fantástica através da obra e das entrevistas de Guerra, com depoimentos de Werner Herzog, Chico Buarque e Gabriel García Marquez.











Baseado na vida do maestro João Carlos Martins estreia o filme " João: o maestro ".











Fechando a semana estreia também o brasileiro " El mate ". Uma noite na vida de Armando, um assassino de aluguel portenho que vive sozinho numa estranha casa no centro de São Paulo. É nesse lugar que Armando mantém sua encomenda, um russo que aguarda amarrado e espancado os mandantes do sequestro chegarem.