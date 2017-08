Você está lendo um tópico

Galaxy S9 pode ter acessórios magnéticos iguais aos Moto Snaps

Ricardo em 18 Ago 2017 - 20:50 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5705 | Monterrey - México

Galaxy S9 pode ter acessórios magnéticos iguais aos Moto Snaps



Fonte:



Um tweet que acabou sendo deletado (sabe-se lá por qual motivo) no perfil de Benjamin Geskin, especializado em vazamentos de informações sobre smartphones, revelou um rumor bastante curioso: segundo ele, o Samsung Galaxy S9 pode estrear na linha um sistema de acessórios que se prendem ao dispositivo por meio de magnetismo da mesma forma que os Moto Snaps, ou Moto Mods, compatíveis com a linha Moto Z.



A descoberta foi feita originalmente por Eldar Murtazin, editor-chefe do site Mobile Review. As informações indicam que a Samsung ainda não teria se decidido totalmente sobre o uso desse tipo de acessório no dispositivo mais importante da marca por não saberem se a novidade seria viável comercialmente.



Apesar de ainda estar longe de ser lançado, o Galaxy S9 já é alvo de uma grande diversidade de rumores, entre eles que o dispositivo vai possuir uma câmera frontal dupla, assim como a traseira, visor que aproveita ainda melhor o espaço do dispositivo e provavelmente processador Snapdragon 845, da Qualcomm.











Ademir em 19 Ago 2017 - 13:16



anos | Abr 2008 | Mensagens: 3477 | Paranavaí - PR

Os smartphones da linha Galaxy da Samsung são excelentes.



O hardware e as inovações tecnológicas dos equipamentos continuam muito acima da média por anos.



Ainda tenho uma velho galaxy S4, e ele continua sendo muito útil.





holygod 10 em 20 Ago 2017 - 1:18



anos | Nov 2006 | Mensagens: 2371 | Contagem - MG

Ainda continuo sem gostar da Samsung, já tive um modelo em 2015 mas nem me lembro mais qual era.

Fiquei pouco tempo com ele mudando para os Lumias.

















