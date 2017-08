Você está lendo um tópico

Joyce proíbe Ivana de mudar nome e ameaça interditar filho

Após Ivana (Carol Duarte) anunciar a mudança de sexo, a cada semana Joyce (Maria Fernanda Cândido) terá um embate com o filho. Em A Força do Querer, Ivana decidirá se chamar Ivan e pedirá à mãe sua certidão de nascimento para alterar o nome nos documentos. Transtornada, a dondoca expulsará o transgênero de casa e ameaçará interditá-lo.



A sequência irá ao ar após Ivana já cortar o cabelo curto e ficar com uma barba bem definida. Ela chegará a pedir para Joyce escolher seu novo nome, mas a socialite rejeitará a ideia.



"Eu queria pegar minha certidão de nascimento, está com você, não está? É pra trocar de nome. Pra acertar meus documentos! Não dá pra continuar me chamando Ivana, dá?", indagará Ivan.



Joyce recriminará o transgênero, que a essa altura estará trabalhando na bilheteria de um teatro. "Eu era a Ivana, queria que você escolhesse um nome pra mim, queria nascer de você de novo de algum modo. Você não quis, você não quer esse vínculo, já entendi", responderá Ivan.



"Você quer se registrar de novo como se fosse outra pessoa?", perguntará Joyce. "Como outra pessoa, não. Como eu mesmo: Ivan! Eu sou Ivan", afirmará o transgênero.



"Você está louca? E está querendo me botar louca também. Não vou dar documento nenhum pra você fazer mais loucuras do que já anda fazendo. Sai daqui, Ivana", esbravejará a mãe de Ruy (Fiuk).



Ela ligará para o Eugênio (Dan Stulbach) e contará o que aconteceu. "Você entendeu direito? Agora ela passou dos limites. Nós temos que interditar a Ivana", dirá Joyce.



