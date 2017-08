Você está lendo um tópico

Setembro: Megapix traz os filmes mais recentes de Robocop e Percy Jackson

VCFAZ.TV traz as novidades do Megapix . Conheça os destaques da "Sessão Megapix" para o mês de setembro na sessão exibida sempre às sextas-feiras, às 22h30. Dentre os destaques estão a aventura "Percy Jackson e o Mar De Monstros" , o remake de "Robocop" , a comédia "As Bem-Armadas" , além dos filmes de ação "November Man: Um Espião Nunca Morre" e "O Protetor" .



Para salvar nosso mundo, Percy (Logan Lerman) e seus amigos deverão encontrar o poderoso e mágico Velocino de Ouro em "Percy Jackson e o Mar De Monstros" ( 29 de setembro , às 22h30). Para isso, eles embarcam em uma perigosa odisseia nas águas nunca navegadas do Mar dos Monstros (conhecido pelos humanos como Triângulo das Bermudas).



José Padilha assume a direção da nova versão de "Robocop" ( 1º de setembro , às 22h30). Em 2028, drones e robôs são usados para garantir a segurança mundo. Quando o policial Alex Murphy fica entre a vida e a morte, o cientista Raymond Sellars vê a chance de melhorar esse sistema ao criar um robô com consciência humana: o RoboCop.



Sandra Bullock e Melissa McCarthy estrelam a comédia "As Bem-Armadas" ( 08 de setembro , às 22h30). A agente especial do FBI Sarah Ashburn (Sandra Bullock) e a policial Shannon Mullins (Melissa McCarthy) não podiam ser mais imcompatíveis. Quando precisam juntar forças para trazer um perigoso traficante de drogas, elas se tornarão algo que ninguém esperava: amigas.



Baseado na série de televisão dos anos 1980, "O Protetor" ( 15 de setembro , às 22h30). apresenta Robert McCall (Denzel Washington), um homem misterioso que costumava trabalhar como oficial da polícia. Motivado pelas injustiças sociais, ele ajuda vítimas e qualquer pessoa em perigo. A protegida da vez é Teri (Chloë Grace Moretz), jovem explorada sexualmente por mafiosos russos.



Pierce Brosnan e Olga Kurylenko estão em "November Man: Um Espião Nunca Morre" ( 22 de setembro , às 22h30). Um ex-agente da CIA volta à ativa para uma missão bastante pessoal, e logo se vê envolvido em um jogo mortal envolvendo funcionários da CIA e o presidente russo eleito.



O Megapix ainda estreia "Um Momento Pode Mudar Tudo" ( 25 de setembro , às 22h30). Bec (Emmy Rossum) é uma universitária meio perdida, que está se relacionando com um professor casado e perdendo o interesse no seu futuro acadêmico. Ela começa um novo trabalho, cuidando de Kate (Hilary Swank), uma mulher que sofre de uma doença terminal.





