Outubro: HBO estreia nova série nacional estrelada por Bruna Lombardi

Em outubro, a HBO estreia a sua mais nova série original brasileira. Criada e estrelada por Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli, "A Vida Secreta dos Casais” , a série retrata o que está por trás das aparências, por meio de personagens cujas vidas são impactadas por acontecimentos que abalam os seus segredos.



Sofia Prado (Bruna Lombardi) é uma sexóloga e terapeuta. Com uma carreira bem-sucedida e diretora do Instituto Tantra, um centro de terapias alternativas para casais, ninguém desconfia que ela sofre de um transtorno emocional. Ao mesmo tempo em que ajuda os outros a lidarem com seus problemas, ela luta contra seus próprios demônios.



A partir da revelação de um de seus pacientes, Sofia se vê envolvida na investigação de uma complexa rede de corrupção e sua trajetória irá se chocar com Edgar Eleno Andreazza (Paulo Gorgulho), um banqueiro e empresário com grande influência no governo. Enquanto isso, uma sucessão de eventos vai conduzir a narrativa ao influente jornalista político Vicente (Alejandro Claveaux), à fotógrafa Renata (Leticia Colin) e ao experiente detetive Luís (Carlos Alberto Riccelli) para uma investigação que pode chegar às altas esferas do poder.



O elenco principal conta também com Virginia Cavendish, Fernando Alves Pinto, Ondina Clais, Hugo Bonemer, Camila dos Anjos, André Loddi, Manuela Aliperti e Bia Seidl.



"A Vida Secreta dos Casais” estreia dia 1º de outubro , ás 22h na HBO .