Outubro: "Assassin's Creed" e "Sing" são destaques no Telecine Premium

VCFAZ.TV traz em primeira mão as novidades de outubro na Rede Telecine . São destaques da sessão " Superestreia" do Telecine Premium a versão para o cinema de "Assassin's Creed" , a animação "Sing: Quem Canta Seus Males Espanta" , o terror "O Chamado 3" e a ação "Aliados".



Michael Fassbender, Marion Cotillard e Jeremy Irons estrelam a versão para o cinema do game "Assassin's Creed" ( 28 de outubro , às 22h). Callum Lynch (Fassbender) descobre que é descendente de um membro da Ordem dos Assassinos e, via memória genética, revive as aventuras do guerreiro Aguilar, seu ancestral espanhol do século XV. Dotado de novos conhecimentos e incríveis habilidades, ele volta aos dias de hoje pronto para enfrentar os Templários.



Na animação "Sing - Quem Canta Seus Males Espanta" ( 14 de outubro , às 22h), um empolgado coala chamado Buster decide criar uma competição de canto para aumentar os rendimentos de seu antigo teatro. A disputa movimenta o mundo animal e promove a revelação de diversos talentos da cidade, todos de olho nos 15 minutos de fama e US$ 100 mil dólares de prêmio.



"O Chamado 3" ( 07 de outubro , às 22h) se pasa quando o vídeo amaldiçoado de Samara começa a circular de novo. A jovem Julia recebe uma ligação sinistra avisando que só lhe restam sete dias de vida após assistir o vídeo. Agora, ela precisa se libertar da maldição e sobreviver às aparições de Samara.



Brad Pitt e Marion Cotillard estrelam o drama de ação "Aliados" ( 21 de outubro , às 22h). O longa se passa em 1942, durante uma missão para eliminar um embaixador nazista em Casablanca, no Marrocos, os espiões Max Vatan e Marianne se apaixonam e decidem se casar. Mas esse casamento é ameaçado pelas suspeitas de uma conexão entre Marianne e os alemães.





Saiba mais:

