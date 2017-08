Confira a semana de O que a vida me roubou (21 a 26/8)

Segunda-feira



Muito assustada, Rosário pergunta a Pedro porque ele odeia tanto Alessandro. Pedro responde que por culpa de Alessandro ele não é um homem completo. Rosário suplica que não faça nada contra seu filho, mas Pedro diz que o pesadelo de Alessandro está apenas começando. Montserrat proíbe a mãe de voltar a dizer a seu filho que Rosário está morta. Graziela responde que Pedro não levou Rosário para passear, portanto sua vida está em perigo. Pedro diz a Maria que se não sair vivo do que pretende fazer ela deverá se encarregar de assassinar Rosário. Renato diz a Ezequiel que só facilitará sua saída do país se ajudar Rosário a se livrar das mãos de Pedro Medina. Adolfo comenta com Maria que alguém está ajudando Pedro Medina e já ficou claro que não é Ezequiel. Ele vai direto ao assunto e pergunta se ela é a cúmplice de Medina. Maria diz que sabe de muita coisa, mas se Pedro Medina a encontrar sua vida corre perigo. Desconfiado, Adolfo ameaça matar a própria irmã se descobrir que ela está mentindo. Ezequiel diz a Pedro que está encurralado, por isso quer lhe dar a oportunidade de uma saída digna. Em seguida, entrega a ele um revólver para que tire a própria vida.



Terça-feira



Ezequiel e Pedro se agridem mutuamente. Ezequiel leva a melhor e foge. José Luiz promete ajudar Ezequiel a deixar o país com outra identidade se em troca ele lhe disser onde está Rosário. Pedro exige que Ezequiel mate José Luiz e em troca o deixará livre. Alessandro encontra Rosário. Amélia se assusta ao ver Pedro, que ameaça matá-la se não estiver de seu lado. Ela promete ajudá-lo em tudo que puder. José Luiz pergunta a Ezequiel o que prometeu a Pedro para que o deixasse em paz. Alessandro dispara contra Ezequiel.



Quarta-feira



Alessandro dispara contra Ezequiel e ele não resiste. Alessandro diz a José Luiz que agora eles já estão quites. Maria diz a Rosário que enquanto estiver com ela estará a salvo e que espera que logo perceba o quanto gosta de seu filho. Alessandro conta para Montserrat que matou Ezequiel para salvar a vida de José Luiz. Laurinho fica feliz ao reencontrar a avó.



Quinta-feira



Alessandro diz a Carlota que Ezequiel está morto. Ela pergunta se ele morreu tentando salvar Rosário. Alessandro mente e diz que ele sacrificou a própria vida para ajudar sua mãe. Amélia finge tranquilidade diante de Pedro e, num momento de distração, liga para José Luiz e pede ajuda. Pedro percebe e a agride. Virginia diz a Demétrio e José Luiz que sua mãe está sozinha com Pedro e pede que a ajudem. Montserrat conta para Alessandro que Vítor encontrou Maria conversando com Laurinho e teme que possa lhe fazer mal. José Luiz e Demétrio encontram Amélia machucada. Alessandro diz a Maria que não pode se aproximar de Laurinho, pois há uma ordem judicial



Sexta-feira



Maria afirma que em breve estarão juntos e nada poderá separá-los. Montserrat vê Maria vestida como se fosse ela e a acusa de usar o mesmo disfarce quando matou Sandro. Adolfo chega e entra em luta corporal com Maria para tirar a arma. Maria reage e diz que se for pega pela polícia vai dizer que ele é o Escorpião. Adolfo diz que, além de ter a arma que usou para matar Sandro, ele tem uma declaração que a culpa pelo crime e não hesitará em entregá-la para a polícia. Macário diz a Alessandro que quer fazer um teste de paternidade para saber se Kevin é seu filho. Marta se apresenta para Renato como secretária de Ezequiel e lhe entrega um envelope. Ela explica que Ezequiel pediu que o entregasse a Demétrio depois de sua morte.