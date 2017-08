Confira a semana de Belaventura (21 a 26/8)

Segunda-feira



Pietra ainda está chocada diante de Enrico. Ela fica sem ação, até que faz uma reverência respeitosa e deixa Enrico sem jeito. Bartolion olha para Pietra com desconfiança e pergunta como ela entrou no castelo. Jacques discute com Severo. Lizabeta tenta convencer Carmona de desistir de assumir o trono que Enrico prometeu abdicar por causa dela. Leocádia discute com Marion e pergunta se vai apoiar Severo. Jacques discute com Severo que tenta se justificar pela ausência. Tiana culpa Joniel por Gonzalo querer sair de casa. Enrico conversa com Pietra e tenta convencê-la de que tudo que fez foi pelo seu bem. Pietra resiste mas acaba acreditando em Enrico. Enrico se declara para Pietra que cede. Jacque ameaça Severo. Jacques vai prender Severo, mas ele consegue fugir. Otoniel, Cedric, Mistral, Bartolion e Páris aguardam por Carmona na sala do trono. Carmona acredita que vai assumir o trono no lugar de Enrico. Otoniel pede que Carmona se case com Páris e ela fica chocada. Carmona faz uma reverência para Otoniel para surpresa de todos. Pietra diz a Enrico que Cedric pode estar envolvido no desaparecimento de sua mãe e revela contar tudo o que sabe a Enrico. Accalon entra na sala e interrompe a conversa dizendo que Severo está vivo e que conseguiu um infiltrado no castelo. Pietra se assusta ao ouvir aquilo. Carmona fica furiosa e derruba bandeja com frutas e diz à Elia que seu pai está conspirando contra ela e promete reverter a situação. Nodier fica furioso com a notícia e leva um tapa de Cedric. Cedric diz a Nodier que ele deveria ter seduzido Carmona e apressado um casamento. Gonzalo entra no castelo para ver Brione e eles se beijam. Gonzalo propõe fugir com Brione que fica assustada. Otoniel manda prender Jacques por traição. Pietra diz a Enrico que mentiu para ele e que esteve com Severo. É quando Cedric entra com dois guardas e dá ordem de prisão à Pietra.



Terça-feira



Mistral e Nodier carregando Jacques pelo braço. Ele está revoltado e esbravejando dizendo que estão cometendo um grande erro. Falstaff fica intrigado com a proposta de Fernão de entregar o conde Severo. Dulcinéa escondida, ouve a conversa. Severo está furioso diante de Biniek. Brione não aceita fugir com Gonzalo e ele entende. Os dois se beijam e Marion se surpreende ao vê-los. Jacques tenta se explicar para Otoniel que estava na floresta e tentou capturar seu pai, mas ele conseguiu fugir. Otoniel diz que é difícil acreditar nele. Otoniel determina que Jacques ficará na masmorra até segunda ordem. Marion ameaça desferir um tapa no rosto de Brione e Gonzalo segura sua mão. Enrico diz que vai proteger Pietra e eles se beijam, é quando Otoniel entra e pergunta o que está acontecendo ali. Nodier conta à Carmona que o traidor Jacques foi para masmorra. Ela fica feliz e diz que todos vão lhe dar razão. Nodier aproveita e diz que não vai permitir que ela se case com Páris. Otoniel discute com Enrico e pergunta para Pietra onde está a caixa. Todos olham para Pietra com expectativa e ela começa a se sentir mal e desmaia. Lizabeta visita Jacques na prisão. Ela diz que acredita nele e os dois se beijam. Pietra desperta e vê Enrico. Pietra revela que a caixa está nas mãos de Severo. Brione conversa com Leocádia e diz que sua mãe nunca permitirá que seja feliz com o homem que ela escolheu. Gonzalo está concentrado e trabalha na réplica da caixa. Otoniel, Mistral e Bartolion ouvem o relato de Accalon de que Fernão foi visto na taverna e deveria estar tramando algo com Fasltaff. Enrico entra, aflito. Enrico diz que sabe o paradeiro de Severo e que Pietra contou tudo a ele. Otoniel ordena que tragam Severo até ele. Pietra e Cedric estão frente a frente. Cedric deixa Pietra confusa com o que conta sobre o que planejava fazer e diz que eles são cúmplices desde o início, e que jamais faria nada contra ela. Pietra baixa a guarda. É quando Cedric se aproxima e tira um pano do bolso e coloca no rosto de Pietra que desamaia. Corinto vê um movimento estranho. Corinto reconhece Cedric levando Pietra no colo e ficam frente a frente. Joniel diz a Gonzalo que para onde quer que ele vá com Brione, precisa de se defender. Joniel oferece a espada para Gonzalo que fica sem reação. Enrico volta ao quarto e percebe que Pietra não está lá. Enrico discute com Otoniel e quer saber onde está Pietra. Pietra acorda e percebe que está numa prisão e ao seu lado está Cedric.



Quarta-feira



Cedric leva Pietra para a masmorra. Pietra conta que a caixa está com o conde Severo e que ela deveria ter contado ao príncipe que Cedric se aliou ao conde. Cedric segura o rosto de Pietra com raiva e diz que a raptou a mando do rei Otoniel. Ela se espanta. Enrico conta a Otoniel que a caixa pertencia a mãe de Pietra, uma camponesa, mas que agora está nas mãos do conde Severo. Otoniel reage tenso e pergunta se Enrico sabe de mais alguma coisa. Enrico fica em silêncio desconfiado, mas diz com muita convicção que Pietra não fugiria dele, e que algo muito estranho está acontecendo no castelo. Joniel e Gonzalo duelam com as espadas enquanto discutem. Gonzalo pede a seu pai que não seja contra seu amor por Brione. Joniel diz que sempre estará ao lado dele. Marion pede para Brione abandonar Gonzalo porque o período está muito conturbado e colocará a vida dele em risco. Brione acata o pedido da mãe. Carmona e Lizabeta discutem por causa de Jacques. Enrico e Bartolion conversam e tentam descobrir como Pietra saiu do castelo. De repente, Enrico se dá conta que Cedric não foi mais visto desde o embate que tiveram e conclui que foi ele quem pegou Pietra. Cedric discute com Pietra em um lugar escondido. Ele diz para ela que a única maneira de manter a calma nos reinos seria deixar a caixa lendária em sua proteção. Cedric diz que ela pode ir embora a hora que quiser depois da conversa e que terá de garantir que não irá atrás do conde Severo. Enrico diz para Bartolion que Pietra e Cedric podem ter um passado em comum e decide ir atrás dela. Carmona e Lizabeta discutem e Lizabeta vai embora. Nodier sai de trás da cortina, puxa Carmona pela cintura e lhe dá um beijo. Ela cede mas depois volta a ter uma postura agressiva e o empurra dizendo que acatou a decisão do rei em se casar com o conde Páris. Otoniel e Mistral conversam quando Accalon interrompe dizendo que traz um recado, provavelmente deixado pelo conde Severo. Accalon mostra a flecha com um pedaço de pano ensanguentado com o brasão de Belaventura. Otoniel fica tenso. Pietra, com fome, chora e diz que está fraca. Cedric diz que a libertará se der a sua palavra e manter a conversa que tiveram em segredo. Enrico aparece, surpreende os dois e decreta a prisão de Cedric. Mistral revela à Marion que ela e toda a família estão proibidos de sair do castelo até que o rei Otoniel autorize. Ele conta que seu filho Jacques está preso na masmorra. Cedric fala para Enrico que não levou Pietra a força e que fez tudo isto para defender Pietra. Enrico quer saber porque Cedric levou Pietra para um antigo cárcere da Ordem Pura. Pietra se espanta e pergunta para Cedric se ele levou para lá uma mulher chamada Lucy. Cedric se espanta e Enrico o obriga a responder. Jacques está deitado no chão quando Otoniel aparece com o pano com o brasão e a flecha. O rei pergunta se Jacques sabe de alguma coisa. Ele responde que apenas quer justiça. Cedric revela que Lucy morreu por causa da peste. Pietra fica chocada. Otoniel volta para a sala do trono e dá de cara com Severo.



Quinta-feira



No castelo Belaventura, Otoniel está pasmo diante da flecha cravada no trono e grita pelos guardas. Nodier chega correndo e também se surpreende com o que vê. Otoniel pede que cerquem o castelo e avisa que Severo deve estar por ali. Pietra está com Enrico e ouve Cedric acusar Lucy de criminosa. Pietra revela que Lucy era sua mãe e não acredita nele. Cedric se surpreende e desconfia que Pietra seja filha de Lucy. Enrico protege Pietra e Cedric diz que a ele precisa se afastar de Pietra pois sua mãe era uma bruxa. Pietra chora bastante e Enrico a acalma. Jacques está amarrado na masmorra diante de Nodier e jura ser inocente. Nodier desfere um tapa em Jacques. Marion fica furiosa ao saber que Jacques é prisioneiro do rei por causa de Severo. Lizabeta defende Jacques enquanto Carmona o acusa diante de Otoniel. Falstaff segura Dulcinéa com força para que ela confesse que falou a Accalon que Fernão esteve lá. Leocádia pede à Brione que ouça seu pai e tenha paciência com ele. Severo conversa com Marion e diz que visita o castelo o tempo suficiente para saber que ela o traiu. Severo dá um tapa em Marion. Tamar conversa com Corinto e propõe a ele fazer ciúme em alguém. Enrico pede à Pietra que seja sua dama, os dois se beijam carinhosamente. Jacques pede à Elia que diga à Lizabeta que esqueça tudo o que aconteceu entre eles. Enrico quer que Pietra fique no castelo sob sua proteção, mas ela hesita com medo de Cedric. Páris está radiante diante de Matriona e Quixote pois irá se casar com Carmona. Páris pede a Quixote que venda seu vinho mais barato para o dia do seu casamento. Matriona fica irritada. Tácitus chega e dá os pêsames a Páris. Daros e Gregor conversam sobre a desconfiança de Tácitus sobre os saques de mercadorias. Fubaldo fica atento a conversa. Otoniel conversa com Mistral e Cedric e diz que não pode colocar Enrico em perigo, e que Pietra precisa ter portas abertas no castelo. Otoniel diz que tem algo mais importante a agilizar: a execução de Jacques. Cedric se surpreende. Lizabeta diante de Elia não aceita se afastar de Jacques. Jacques grita por ajuda para que o tirem dali, Biniek se aproxima encapuzado e diz que está ali para ajudá-lo. Enrico chega com Pietra ao castelo, ela parece tensa e insegura. Otoniel entra e eles se surpreendem. Otoniel mostra a flecha no trono. Enrico diz que o castelo está vulnerável. Otoniel interrompe e diz que a coroa precisa saber que há um herdeiro firme e que seu primeiro ato público será comandar a execução de Jacques. Enrico se espanta.



Sexta-feira



Enrico está espantado diante de Otoniel. Pietra também está surpresa. Enrico confronta Otoniel e diz que não pode concordar em executar Jacques sem prova. Marion pressiona Severo para que diga como pretende salvar Jacques. Biniek liberta Jacques a mando de Severo. Dulcinéa conta a Joniel sobre o encontro de Falstaff na floresta com um funcionário do reino. Otoniel está no trono reunido com Enrico, Bartolion e Mistral, e ouvem a explicação de Cedric sobre os acontecimentos no castelo. Diante disso, Otoniel obriga Cedric voltar para o castelo Valedo e todos se surpreendem. Gonzalo orienta Joniel a ter cuidado com o que Dulcinéa disse sobre Fasltaff. Severo se entende com Brione e os dois se abraçam. Severo promete ajudá-la com Gonzalo. Otoniel revela a Enrico, Mistral e Bartolion que não pretende executar Jacques, apenas que a notícia da condenação atraia Severo. Mistral tem receio que Severo apareça com um grande exército. Carmona entra e diz que o momento seria perfeito para comunicar a mudança na sucessão do trono. Otoniel se surpreende. Lizabeta e Pietra planejam escapar para chegar até a masmorra onde está Jacques. Cedric diz à Leocádia que Jacques será executado e ela se desespera. Otoniel diz à Carmona que não pode mexer na linha de sucessão do trono. Carmona diz que Enrico abriu mão do reino. Carmona olha para Enrico impaciente e exige que ele se posicione. Pietra consegue se desvencilhar de Accalon com a ajuda de Lizabeta e vai até a masmorra falar com Jacques. Pietra chega até a cela e se surpreende ao ver Biniek preso no local onde estava Jacques. Biniek pede ajuda. Jacques caminha pelos corredores do castelo e se esconde dos guardas. Carmona discute com Enrico e diz que será sua inimiga e fará de tudo para afastar Pietra do castelo. Enrico encontra com Lizabeta e pergunta por Pietra. Pietra vai libertar Biniek e Jacques segura seu braço e pergunta porque está com as chaves para libertar um homem que é aliado de seu pai. Enrico surge por trás e já encosta a espada em sua nuca.