Confira a semana de Mil e uma noites (21 a 26/8)

Segunda-feira



Cem aconselha Bennu a tomar uma decisão logo. Sherazade e Bennu chegam a uma conclusão em relação a Kerem. A saúde mental de Feride está cada vez pior. Fusun começa a sair com o professor de sua filha. Yaman e Yansel estão felizes com o bebê, Umut. Sherazade corre perigo e Erdal a sequestra, fazendo Onur perde a cabeça e querer fazer de tudo para socorrê-la. Kerem ajuda Onur. Yale surpreende Sherazade, que está lutando por sua vida. A situação de Sherahzade faz com que Kerem e Bennu se encontrem.



Terça-feira



Burhan e Nadide recebem um convidado em sua casa. Yaman inesperadamente encontra seu pai. Yansel corre perigo. Apesar de Bennu aceitar a proposta de Kerem, ela permanence intrigada. Enquanto Yaman está feliz sentado no apartamento de seu pai após terem feito as pazes, Yansel fica doente de repente e tem que lutar por sua vida. Ali Kemal finalmente recebe novidades de Yansel e seu filho.



Quarta-feira



Füsun não está disposta a desistir de seu relacionamento com Selim, o professor. Yasemin decide voltar para Nova York e surpreende Onur durante seu jantar de despedida. Nadide e Burhan discutem. Um velho amigo de Sherazade a visita, mas Onur não gosta disso. Shehrazade fica aborrecida com o ciúme de Onur.



Quinta-feira



Para ver seu filho, Ali Kemal vai na casa da mãe de Yansel. Feride visita a ex-namorada de seu marido falecido. Onur está preocupado com o bem-estar de sua mãe. Após se casar com Bennu, Kerem quer ter um filho. Sherazade percebe que Onur está mentindo para ela e se comporta diferente com ele. Onur se sente mal porque Yasemin mostra muito interesse nele. Já que não consegue falar com Onur, Sherazade precisa ficar com Feride que passa por uma crise nervosa. Depois da lua-de-mel, Bennu volta a trabalhar na empresa. Seval faz exames de sangue e se assuta com os resultados.



Sexta-feira



Ali Kemal quer se divorciar de Fusun. Todos ficarão surpresos com o que acontece no jantar na casa de Feride. Kerem entra em depressão após descobrir que Seval não é sua mãe biológica. Seval fica muito triste. Onur tenta reconquistar Sherazade. Fusun não quer desistir da guarda de suas filhas. Arzu apoia Buket e Burçu que sentem falta de sua mãe. Kerem toma uma decisão que vai mudar sua vida. Ali Kemal e Yaman brigam em frente à casa de Onur.



Sábado



Onur surpreende Sherazade ao concordar em terminar o relacionamento. Bennu está triste porque Kerem tentou silenciá-la. Kerem tenta encontrar seu pai biológico. Arzu, que age como irmã de Burçu e Buket, também apoia Ali Kemal. Sherazade fica arrasada ao ver o que acontece no hospital. Handan está chateada com Feride e toma uma decisão surpreendente. Sherazade assusta a todos.