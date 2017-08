Confira a semana de Novo mundo (21 a 26/8)

Segunda-feira



Thomas é algemado por Egídio. Elvira chega à taberna, reencontra Quinzinho e apresenta toda a companhia para ele. Anna tenta conter Joaquim. Thomas é levado pela rua algemado. Dom Pedro e Leopoldina se preparam para voltar para casa. Anna sai de casa com Joaquim e se surpreende com a chegada de Elvira. Bonifácio conta a Leopoldina e Dom Pedro sobre as provas que encontraram contra Thomas. Ferdinando diz a Greta que só se casará com ela depois que Wolfgang voltar. Matias chega à fazenda de Sebastião e não encontra Libério, que é embarcado em um navio negreiro. Cecília escreve um artigo para o jornal. Thomas afirma que se vingará. Elvira descobre que Hugo nasceu no mesmo ano em que Joaquim. Piatã sente que Anna está fora de perigo e fica aliviado. Joaquim pensa em visitar os índios. Leopoldina solicita que Bonifácio não saia do palácio. Chalaça comenta com Amália que seu filho nasceu no mesmo ano em que Joaquim e Hugo. Elvira e Joaquim brigam por causa de Quinzinho. Peter insiste para Amália fazer uma última sessão de hipnotismo. Wolfgang volta e pede para conversar com Diara. Amália descobre que seu filho está vivo e foi criado por freis no Brasil.



Terça-feira



Amália teme não encontrar seu filho e decide procurar Sebastião. Elvira afirma a Joaquim que Quinzinho ficará com ela. Diara receia ser abandonada por Wolfgang. Greta garante a Schutlz que Wolfgang irá se separar de Diara. Hércules convida Germana para se juntar à companhia de teatro. Leopoldina consola Anna. Amália ataca Sebastião. Bonifácio leva ao ministro inglês as provas contra Thomas. Sebastião conta a Thomas sobre o filho ilegítimo de Dom João, e o vilão tem uma ideia para atingir Dom Pedro. Germana desconfia do comportamento de Hugo. Matias fala para Cecília que Libério foi enviado para o Ceará e ela decide conversar com Joaquim. Bonifácio discute com Chalaça. Idalina conta a Peter sobre o encontro de Amália com Sebastião. Greta marca uma data para seu casamento com Ferdinando. Fred manda Hassan e Jacinto capturarem Elvira. Dom Pedro pensa em Domitila e mente para Leopoldina. Hugo pede Elvira em casamento. O ministro liberta Thomas.



Quarta-feira



O ministro leva Thomas à embaixada da Inglaterra. Peter decide ajudar Amália a procurar seu filho. Hugo insiste para que Elvira conte a verdade sobre seu casamento com Joaquim. Leopoldina se declara para Dom Pedro. Anna é chamada para comparecer à embaixada da Inglaterra. Licurgo tira satisfações com Hércules ao vê-lo se insinuar para Germana. Amália afirma a Madre Assunção que existe uma forma de saber a identidade de seu filho. Thomas ameaça Anna. Patrício agradece Nívea por não tê-lo denunciado. Dom Pedro decide se aliar à maçonaria, e Bonifácio fica contrariado. Wolfgang conversa com Ferdinando sobre Diara. Hugo engana Licurgo e consegue pegar sua assinatura. Diara revela a Wolfgang a suposta tentativa de suicídio de Greta. Cecília conta para Joaquim e Anna sobre Libério e eles pensam em uma alternativa para ajudar. Os piratas capturam Elvira. Dom Pedro assume o cargo de Bonifácio na maçonaria. Joaquim e Anna fazem um acordo com os piratas.



Quinta-feira



Anna afirma a Liu que não quer proximidade com os piratas. Joaquim explica seu plano para Fred. Thomas descobre que Hugo foi criado em um orfanato. Leopoldina pensa em fazer um evento para reafirmar as alianças políticas de Dom Pedro. Cecília pede para viajar com os piratas até o navio negreiro. Libério e Luana trocam de navio. Hugo escreve uma carta usando a assinatura de Licurgo e é surpreendido por Elvira. Greta se faz de vítima para Ferdinando aceitar se casar com ela. Piatã se aconselha com Tibiriçá. Quinzinho apressa Joaquim para a estreia da peça de Elvira. Hugo e Licurgo procuram por Germana. Wolfgang se perturba com as notícias que recebe da Áustria. Thomas fala para Sebastião que encontrou o filho de Amália. Germana toma o lugar de Elvira na peça, e o público tenta expulsá-la do palco. Domitila descobre sobre uma rebelião contra Dom Pedro e pensa em como avisá-lo. Wolfgang questiona Greta sobre sua vinda ao Brasil. Sebastião e Thomas levam Hugo ao palácio e o apresentam como o filho mais velho de Dom João.



Sexta-feira



Sebastião acusa Chalaça de ser cúmplice de Dom João, e Dom Pedro o questiona. Wolfgang pergunta a Greta sobre a morte de seu marido. Chalaça confirma a existência de um filho ilegítimo de Dom João, e Sebastião afirma que ele deve ser o verdadeiro Príncipe Regente do Brasil. Thomas conspira contra Dom Pedro com os políticos na festa. Greta garante a Wolfgang que não matou seu marido. Elvira procura por Hugo na taberna. Hugo revela sua suposta história para Dom Pedro. Leopoldina expulsa Thomas do palácio. Joaquim leva Amália ao palácio. Greta afirma que não deixará Wolfgang contar o que sabe sobre ela para Ferdinando. Licurgo, Germana e Elvira se surpreendem com a notícia de que Hugo é filho de Dom João. Domitila escreve uma carta para Dom Pedro. Germana desconfia quando Elvira diz que se casará com Hugo. Amália chega ao palácio.



Sábado



Elvira se despede da companhia de teatro. Hércules se declara para Germana. Wolfgang conta para Diara que Greta está falida e pede que ela não fale nada para Ferdinando. Severino revela a Libério que sabe de toda a sua história. O navio pirata encontra o navio negreiro, e Cecília afirma que participará da invasão. Jacira incentiva Piatã a enfrentar seus medos. Domitila pede que Francisco entregue sua carta para Dom Pedro. Greta confessa a Ferdinando que mentiu para ele. Germana decide ir atrás da trupe de teatro e Licurgo fica furioso. Elvira decide contar a verdade sobre seu casamento com Joaquim. Domitila se emociona ao reencontrar os filhos. Cecília revela a invasão dos piratas e inicia o embate com a tripulação.