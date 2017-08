Você está lendo um tópico

Satélite com maior número de canais

Boavida em 20 Ago 2017 - 19:18



anos | Mai 2008 | Mensagens: 2 | Cabo Frio - RJ

Ola, amigos alguém saberia informar qual seria o satélite com maior número de canais de TV nacionais pode ser “Banda C” ou “Banda Ku”. Obrigado











Gabriel14 em 20 Ago 2017 - 20:53



anos | Jul 2017 | Mensagens: 1 | Fortaleza - CE

Creio que seja o Star One C2 ou C4

















