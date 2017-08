Paulo Soares volta ao comando do SportsCenter na ESPN Brasil

Na próxima segunda-feira, 21 de agosto, Paulo Soares , o “Amigão”, volta a comandar a bancada do SportsCenter ao lado de Antero Greco. O apresentador retorna ao mais tradicional telejornal esportivo após um período de licença acordado com a ESPN no início do ano.



No ar pela ESPN Brasil há 23 anos, Amigão é reconhecido pela competência e carisma com que apresenta o SportsCenter, atividade que exerce há 16 anos ao lado do comentarista Antero Greco. A parceria de sucesso traz aos fãs de esportes uma hora com as últimas notícias do mundo esportivo e, frequentemente, rende divertidos momentos pelo bom humor e entrosamento da dupla. Além da apresentação do SC3, Amigão também é um dos narradores do futebol internacional dos canais ESPN.



Uma das principais atrações do jornalismo da emissora, o SportsCenter 3ª edição é exibido diariamente às 23h pela ESPN Brasil e WatchESPN . Desde a última segunda-feira (13), a ESPN tem disponibilizado a reprise do programa às 8h da manha no portal ESPN.com.br em ação estratégica para ampliar o alcance dos canais a novos fãs.