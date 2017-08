BandNews apresenta novidades em sua programação nesta segunda

O canal de notícias BandNews passa a contar a partir de segunda-feira, dia 21 de agosto, com três novos colunistas na equipe.



A jornalista Julia Duailibi , anunciada recentemente pela Band como nova âncora do matutino Café com Jornal, terá uma coluna diária com informações de Política. Também diariamente, Patrícia Campos Mello vai apresentar um quadro sobre temas internacionais. E o cientista político Fernando Schuler trará análises da conjuntura nacional. Patrícia e Schuler também vão ter participações na TV aberta, no Jornal da Noite, da Band, ancorado por Fábio Pannunzio.



Os novos contratados se juntam a outros nomes que já tem participações no canal, como Ricardo Boechat, Mônica Bergamo, Fernando Mitre e Leandro Karnal, além de Ana Paula Padrão, que apresenta o programa semanal Conexão com The New York Times. O reforço é mais uma etapa na reformulação do BandNews, iniciada em 2015. No ano passado, a audiência do canal cresceu 30%. No primeiro semestre deste ano, subiu mais 20%.