MTV ganha nova identidade visual em toda América Latina

Vcfaz em 20 Ago 2017 - 20:52 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 24763 | Redação

O canal pago MTV ganhará roupa nova nesta segunda-feira, dia 21 de agosto.



Uma nova identidade visual será adotada em toda a América Latina e Brasil.



A Viacom ainda não adiantou quais mudanças deverão ocorrer, mas acredita-se que o visual deve se aproximar ao da versão européia e que ganhou novo feel & look no primeiro semestre deste ano.



Confira abaixo um vídeo com a nova identidade aplicada ao mercado europeu:















mauro_directv em 20 Ago 2017 - 21:05



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2512 | Foz do Iguaçu - PR

Com a qualidade do HD brasileiro, vai virar tudo um borrão quadriculado.



Tinha que mudar a programação.





Ricardo em 20 Ago 2017 - 21:07 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5706 | Monterrey - México

mauro_directv , tinha era que lançar as outras versões aqui..





mauro_directv em 20 Ago 2017 - 21:11



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2512 | Foz do Iguaçu - PR

Ricardo escreveu mauro_directv , tinha era que lançar as outras versões aqui..



Apoiado!





xoto em 20 Ago 2017 - 21:30



anos | Out 2003 | Mensagens: 650 | Ilhéus - BA

Quais as versoes q existem na america latina?



Mtv

Mtvlive

Vh1

Vh1 megahits



Mais algum outro?





mauro_directv em 20 Ago 2017 - 21:55



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2512 | Foz do Iguaçu - PR

VH1 SD ( diferente do VH1 HD )

VH1 Classic

MTV Hits





Rafa! em 20 Ago 2017 - 22:45



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2112 | São Paulo - SP

Meio off topic: a programação da MTV Europa segue a mesma grade da MTV americana?

E o extinto VMB? pq a Viacon não tenta relançar ele?

















