Discovery Home & Health estreia nova série de reforma

Nate Berkus e Jeremiah Brent são badalados designers de interiores que têm o dom de transformar ambientes e vidas. Juntos, eles assumem as rédeas de reformas problemáticas e transformam casos perdidos em casas dos sonhos. A partir de quinta-feira, 24 de agosto, às 20h30, os dois comandam a nova série do canal Discovery Home & Health , Reforma total com Nate & Jeremiah .



A cada semana, a dupla acode uma família que está presa no espiral de problemas das reformas intermináveis. Com disciplina espartana para traçar um novo projeto e intervenções tão drásticas quanto certeiras, eles levam alegria e beleza onde o que se via era um canteiro de obras permanente.



Os participantes da série estão, em geral, desesperados: o calendário já foi há muito tempo abandonado e a planilha de gastos é um triste lembrete do orçamento que ficou para trás. Nate e Jeremiah intervêm nessas realidades caóticas com rigorosidade nos gastos e fidelidade ao estilo de vida dos futuros moradores.



O grande objetivo da dupla é provar que o design completo, com forma e função apropriados a cada família, pode ser acessível – basta que entrem em jogo a experiência e o tino dos dois para colocar um ponto final nessas reformas desastrosas.