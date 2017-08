Patagônia selvagem é tema de nova produção do Discovery

A partir desta quinta-feira, 24 de agosto, às 20h40, o canal Discovery explora os rincões de uma das mais exuberantes paisagens da América com a estreia da minissérie Patagônia Selvagem . Em uma jornada pelo extremo meridional do continente, a produção apresenta belezas e perigos de uma terra criada pela força implacável do planeta e que guarda regiões completamente preservadas.



Circundando o sul da Cordilheira dos Andes e estendendo-se por territórios do Chile e Argentina, a Patagônia abriga contrastes: as montanhas de topos nevados, as águas geladas do Pacífico e as estepes áridas abrigam espécies que só podem ser encontradas ali.



As mesmas dinâmicas geológicas que criaram as montanhas também fizeram surgir rios, matas, quedas d’água, rochedos e planícies que, por sua vez, moldaram formas de vida únicas. Em três episódios de uma hora, a atração desbrava os diferentes ecossistemas da Patagônia, chegando a locais inexplorados e a regiões onde a presença humana se resume a comunidades adaptadas às leis da natureza.