Pabllo Vittar é um dos entrevistados da semana no Ferdinando Show

A semana de “ Ferdinando Show ” segue agitada com uma nova leva de convidados. Na segunda-feira, dia 21, Hugo Gloss agita o programa. Ele faz um balanço sobre a sua carreira e relembra algumas entrevistas especiais com celebridades. O número musical é em homenagem à Rita Lee, com a música “Miss Brasil 2000”.



Na quarta-feira, o concierge recebe a dupla Maiara & Maraisa . As irmãs batem um papo divertido e participam de brincadeiras no palco, como uma corrida de unicórnios. A música que embala a performance da noite é “Infiel”, de Marília Mendonça.



No dia seguinte, quinta-feira, Ferdinando entrevista Rossicléa , personagem da humorista cearense Valéria Vitoriano. O concierge anima a plateia com a dublagem de “Bad Romance”, de Lady Gaga, com uma caracterização especial, ao lado de bailarinos no palco.



No mesmo dia, o público também pode conferir o episódio com Pabllo Vittar , com exclusividade no Multishow Play (www.multishowplay.com.br). Este especial abre 24 horas antes da exibição da TV, que será na sexta-feira. No inédito, Pabllo e Ferdinando dublam personagens de “Vai Que Cola” em um formato descontraído, além de participarem de muitas brincadeiras no palco. “Como Uma Deusa”, sucesso de Rosana, embala o programa de sexta-feira para encerrar mais uma semana em grande estilo.



A atração entra na grade de programação linear às segundas, quartas, quintas e sextas, às 22h, no Multishow.