Eclipse solar acontece nesta segunda. Sabia como acompanhar o fenômeno

Nesta segunda-feira, dia 21 de agosto, acontece um dos maiores eclipses solares dos últimos anos. O fenômeno será visto em sua totalidade nos Estados Unidos e parcialmente em boa parte da América Latina e Brasil.



No Brasil, o eclipse poderá ser visto apenas nos estados de Roraima e Amapá. Mas não se preocupe, será possível acompanhar o evento natural pela internet.



O eclipse está previsto para começar próximo das 14h (horário de Brasília). Uma das opções para acompanhar o fenômeno ao vivo é através do canal da Nasa no Youtube. Confira abaixo:











Ou nesta segunda opção: