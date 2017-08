Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Eclipse solar 2017: onze factos interessantes a saber

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 92 visitas.





Ricardo em 21 Ago 2017 - 13:01 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5708 | Monterrey - México

Eclipse solar 2017: onze factos interessantes a saber



Fonte:







A 21 de agosto de 2017, um eclipse solar vai atravessar os Estados Unidos. Vai deixar imagens deslumbrantes e uma escuridão quase completa. Milhões de pessoas de 14 estados, desde Oregon até à Carolina do Sul vão poder presenciar o evento. Aqui estão os 11 factos mais interessantes sobre este #Eclipse2017.



1). É absolutamente necessário usar óculos especiais para olhar para o sol durante um eclipse, caso contrário existe um grave risco de lesão ocular. Coloque os óculos enquanto olha para o lado e depois dirija o olhar para o sol.



2). O eclipse dura pouco tempo. Mesmo as pessoas no centro o raio de sombra de 113 km podem esperar apenas aproximadamente dois minutos e meio de escuridão. Esta sombra do eclipse desloca-se a velocidades entre 2.129 km/h e 3.600 km/h.



3). Este tipo de eclipse é raro. É o primeiro eclipse total a passar pela América do Norte, de costa a costa, desde 1918 – o último foi há 99 anos. O próximo será a 12 de agosto de 2045.



4). Dois aviões adaptados vão observar o eclipse durante um total de 7 minutos. Com câmaras especiais para fotografar a parte externa do sol. Algo que pretende dar aos cientistas as melhores imagens de fenómenos de alta frequência na atmosfera solar.



5). Se estiver num barco ao amanhecer no Pacífico norte na manhã de 21 de agosto de 2017, não vai ver o nascer do sol, porque o eclipse já estará a cobrir o sol. O eclipse vai realmente acontecer perto das 10h15, hora local, no norte de Newport, em Oregon.



6). Todos podem ajudar a NASA durante o eclipse, medindo a temperatura do ar e os momentos de escuridão na aplicação Globe Observer.



7). Uma nave espacial chamada DSCOVR vai observar o eclipse a partir do espaço. O satélite da NASA vai monitorizar o progresso da sombra da Lua ao longo do eclipse a uma distância de 1 milhão e meio de quilómetros.



8). O eclipse passa por várias grandes cidades dos EUA, incluindo: Idaho Falls, Idaho; Casper, Wyoming; Grand Island & Lincoln, Nebraska; Kansas City, Kansas; St Louis, Missouri; Bowling Green, Kentucky; Nashville, Tennessee; Greenville e Charleston, Carolina do Sul.



9). Algumas escolas vão estar fechadas para o acontecimento, outras têm eventos especiais e muitos fãs da ciência estão a planear “festas do eclipse”.



10). Os eclipses solares têm sido frequentemente associados a desgraça e a uma espécie de melancolia – 2017 não é exceção. Os astrólogos sugeriram que esta sombra pelos EUA augura “más notícias para o presidente Donald Trump”. Os cientistas, claro, descartam estas previsões.



11). Este é o primeiro eclipse do género que acontece na era das redes sociais. Sugerimos que siga a hashtag #eclipse2017. Fonte: http://pt.euronews.com/2017/08/20/eclipse-solar...ressantes-a-saber A 21 de agosto de 2017, um eclipse solar vai atravessar os Estados Unidos. Vai deixar imagens deslumbrantes e uma escuridão quase completa. Milhões de pessoas de 14 estados, desde Oregon até à Carolina do Sul vão poder presenciar o evento. Aqui estão os 11 factos mais interessantes sobre este #Eclipse2017.1). É absolutamente necessário usar óculos especiais para olhar para o sol durante um eclipse, caso contrário existe um grave risco de lesão ocular. Coloque os óculos enquanto olha para o lado e depois dirija o olhar para o sol.2). O eclipse dura pouco tempo. Mesmo as pessoas no centro o raio de sombra de 113 km podem esperar apenas aproximadamente dois minutos e meio de escuridão. Esta sombra do eclipse desloca-se a velocidades entre 2.129 km/h e 3.600 km/h.3). Este tipo de eclipse é raro. É o primeiro eclipse total a passar pela América do Norte, de costa a costa, desde 1918 – o último foi há 99 anos. O próximo será a 12 de agosto de 2045.4). Dois aviões adaptados vão observar o eclipse durante um total de 7 minutos. Com câmaras especiais para fotografar a parte externa do sol. Algo que pretende dar aos cientistas as melhores imagens de fenómenos de alta frequência na atmosfera solar.5). Se estiver num barco ao amanhecer no Pacífico norte na manhã de 21 de agosto de 2017, não vai ver o nascer do sol, porque o eclipse já estará a cobrir o sol. O eclipse vai realmente acontecer perto das 10h15, hora local, no norte de Newport, em Oregon.6). Todos podem ajudar a NASA durante o eclipse, medindo a temperatura do ar e os momentos de escuridão na aplicação Globe Observer.7). Uma nave espacial chamada DSCOVR vai observar o eclipse a partir do espaço. O satélite da NASA vai monitorizar o progresso da sombra da Lua ao longo do eclipse a uma distância de 1 milhão e meio de quilómetros.8). O eclipse passa por várias grandes cidades dos EUA, incluindo: Idaho Falls, Idaho; Casper, Wyoming; Grand Island & Lincoln, Nebraska; Kansas City, Kansas; St Louis, Missouri; Bowling Green, Kentucky; Nashville, Tennessee; Greenville e Charleston, Carolina do Sul.9). Algumas escolas vão estar fechadas para o acontecimento, outras têm eventos especiais e muitos fãs da ciência estão a planear “festas do eclipse”.10). Os eclipses solares têm sido frequentemente associados a desgraça e a uma espécie de melancolia – 2017 não é exceção. Os astrólogos sugeriram que esta sombra pelos EUA augura “más notícias para o presidente Donald Trump”. Os cientistas, claro, descartam estas previsões.11). Este é o primeiro eclipse do género que acontece na era das redes sociais. Sugerimos que siga a hashtag #eclipse2017.











Ricardo em 21 Ago 2017 - 13:04 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5708 | Monterrey - México

Eclipse é o primeiro grande teste da era da energia solar



Fonte:



HOUSTON — O eclipse solar total desta segunda-feira será visto como um espetáculo para milhões de americanos, mas no setor elétrico, o raro fenômeno celeste — o primeiro a cortar os EUA de costa a costa em 99 anos — gera preocupação. Geradoras e distribuidoras irão monitorar o desempenho do sistema, no que é considerado o primeiro grande teste da era da energia renovável, informa a Reuters.



Hoje, a energia solar reponde por mais de 42.600 megawatts, cerca de 5% da produção energética americana nos horários de pico. Em 2000, eram apenas 5 megawatts, segundo o grupo North American Electric Reliability Council, formado para aprimorar o sistema elétrico americano após o blackout de 1964. Por isso, as respostas ao evento estão sendo planejadas a anos, com cálculos sobre os horários e as quedas na geração, simulações sobre possíveis impactos na oferta e preparação de fontes de emergência.



Trata-se de um teste crítico para o gerenciamento do sistema elétrico americano, num momento de substituição de antigas fontes poluidoras pela energia renovável. Quando o próximo eclipse total acontecer nos EUA, em 2023, a energia solar responderá por 14% da demanda nacional. Para John Moura, diretor da North American Electric Reliability Corporation, o evento desta segunda-feira vai mostrar como os sistemas podem responder a uma grande alteração no fornecimento, e quão preparados estão os sistemas.



— Eles já foram testados antes, mas não nesta magnitude — completou Steven Greenlee, porta-voz do Sistema Operador Independente da Califórnia (Ciso, na sigla em inglês), que controla o sistema energético no estado americano mais populoso.



As projeções do Ciso indicam que a geração habitual, de aproximadamente 8.800 megawatts, será reduzida para 3.100 megawatts durante o eclipse, retornando para mais de 9.000 megawatts com o retorno do Sol. Por isso, o sistema adicionou 200 megawatts às reservas normais de 250 megawatts.



As companhias informam que o foco será no gerenciamento da rápida queda na geração e no aumento logo após o eclipse. Não são esperadas interrupções no fornecimento, mas as empresas estão preparadas para dar apoio aos consumidores caso ocorra algum problema.



— Nós queremos garantir aos nossos consumidores que asseguramos recursos suficientes para atender a demanda energética, mesmo com a geração solar significativamente menor — disse Caroline Winn, diretora de operações na San Diego Gas & Electric. Fonte: https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/eclip...ia-solar-21728396 HOUSTON — O eclipse solar total desta segunda-feira será visto como um espetáculo para milhões de americanos, mas no setor elétrico, o raro fenômeno celeste — o primeiro a cortar os EUA de costa a costa em 99 anos — gera preocupação. Geradoras e distribuidoras irão monitorar o desempenho do sistema, no que é considerado o primeiro grande teste da era da energia renovável, informa a Reuters.Hoje, a energia solar reponde por mais de 42.600 megawatts, cerca de 5% da produção energética americana nos horários de pico. Em 2000, eram apenas 5 megawatts, segundo o grupo North American Electric Reliability Council, formado para aprimorar o sistema elétrico americano após o blackout de 1964. Por isso, as respostas ao evento estão sendo planejadas a anos, com cálculos sobre os horários e as quedas na geração, simulações sobre possíveis impactos na oferta e preparação de fontes de emergência.Trata-se de um teste crítico para o gerenciamento do sistema elétrico americano, num momento de substituição de antigas fontes poluidoras pela energia renovável. Quando o próximo eclipse total acontecer nos EUA, em 2023, a energia solar responderá por 14% da demanda nacional. Para John Moura, diretor da North American Electric Reliability Corporation, o evento desta segunda-feira vai mostrar como os sistemas podem responder a uma grande alteração no fornecimento, e quão preparados estão os sistemas.— Eles já foram testados antes, mas não nesta magnitude — completou Steven Greenlee, porta-voz do Sistema Operador Independente da Califórnia (Ciso, na sigla em inglês), que controla o sistema energético no estado americano mais populoso.As projeções do Ciso indicam que a geração habitual, de aproximadamente 8.800 megawatts, será reduzida para 3.100 megawatts durante o eclipse, retornando para mais de 9.000 megawatts com o retorno do Sol. Por isso, o sistema adicionou 200 megawatts às reservas normais de 250 megawatts.As companhias informam que o foco será no gerenciamento da rápida queda na geração e no aumento logo após o eclipse. Não são esperadas interrupções no fornecimento, mas as empresas estão preparadas para dar apoio aos consumidores caso ocorra algum problema.— Nós queremos garantir aos nossos consumidores que asseguramos recursos suficientes para atender a demanda energética, mesmo com a geração solar significativamente menor — disse Caroline Winn, diretora de operações na San Diego Gas & Electric.





leco em 21 Ago 2017 - 14:22



anos | Abr 2006 | Mensagens: 654 | Curitibanos - SC

Lembro a acontecida aqui ,creio que na década de 90. Uma breve escuridão

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído