Band contrata ex-apresentador da Globo para apresentar novo reality show

Ele ficou por duas décadas como contratado da Rede Globo, mas com o o fim de ciclo, a emissora decidiu não renovar o contrato de Luís Ernesto Lacombe em 31 de maio desse ano. Em pouco tempo ele já conseguiu se recolocar no mercado de trabalho.



De acordo com informações do jornalista Daniel Castro, Lamcobe assinou contrato com a Bandeirantes na tarde do último sábado, 19, e será dele o comando do reality show “Exathlon Brasil“, que tem estreia prevista para o dia 18 de setembro.



Na Globo apresentou o semana “Esporte Espetacular” e tinha espaço diário no telejornal “Bom Dia Brasil”, onde comandava o bloco de esportes. Luis Ernesto é mais um dos que troca o jornalismo pelo entretenimento.



