Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Professora é agredida com socos após repreender aluno

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 6 respostas e 224 visitas.





Rafa! em 21 Ago 2017 - 19:00



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2113 | São Paulo - SP

Professora é agredida com socos após repreender aluno



Uma professora catarinense ficou ferida após ter sido agredida dentro da escola por um aluno de 15 anos. Marcia Friggi, de Indaial (SC), relata ter recebido uma sequência de socos depois de ter expulsado o estudante de sala por mau comportamento. O caso aconteceu no CEJA (Centro de Edução de Jovens e Adultos) da cidade.



Em uma publicação feita no Facebook na tarde desta segunda-feira, Marcia deu detalhes do incidente, que ocorreu após ela ter pedido que o aluno colocasse o livro sobre a mesa.





Publicação/Facebook



“Eu coloco o livro onde eu bem quiser”, foi a resposta do garoto. Depois de ser contestado, ele ofendeu a professora com um termo chulo e foi expulso de sala. Ao acompanhar o aluno, a professora acabou sendo agredida com uma sequência de socos.



A professora se disse “dilacerada”. “Estou dilacerada por ter sido agredida fisicamente. Estou dilacerada por saber que não sou a única, talvez não seja a última”, disse.



Ela também divulgou uma sequência de fotos que a mostram com o rosto sangrando logo após a agressão.



A Gazeta do Povo entrou em contato com a prefeitura de Indaial, que é responsável pela unidade. A assessoria de imprensa disse que a Secretaria de Educação da cidade está apurando o ocorrido.



http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/profess...hzw3fkmggsuv3sr3t Uma professora catarinense ficou ferida após ter sido agredida dentro da escola por um aluno de 15 anos. Marcia Friggi, de Indaial (SC), relata ter recebido uma sequência de socos depois de ter expulsado o estudante de sala por mau comportamento. O caso aconteceu no CEJA (Centro de Edução de Jovens e Adultos) da cidade.Em uma publicação feita no Facebook na tarde desta segunda-feira, Marcia deu detalhes do incidente, que ocorreu após ela ter pedido que o aluno colocasse o livro sobre a mesa.Publicação/Facebook“Eu coloco o livro onde eu bem quiser”, foi a resposta do garoto. Depois de ser contestado, ele ofendeu a professora com um termo chulo e foi expulso de sala. Ao acompanhar o aluno, a professora acabou sendo agredida com uma sequência de socos.A professora se disse “dilacerada”. “Estou dilacerada por ter sido agredida fisicamente. Estou dilacerada por saber que não sou a única, talvez não seja a última”, disse.Ela também divulgou uma sequência de fotos que a mostram com o rosto sangrando logo após a agressão.A Gazeta do Povo entrou em contato com a prefeitura de Indaial, que é responsável pela unidade. A assessoria de imprensa disse que a Secretaria de Educação da cidade está apurando o ocorrido.











Raeken em 21 Ago 2017 - 19:05 Moderação



anos | Jun 2014 | Mensagens: 987 | Frankfurt am Main - Alemanha

Lamentável...

É a nossa "educação" caminhando cada vez mais pelo pior caminho.



Até onde isso vai?





stanga em 21 Ago 2017 - 21:13



anos | Mai 2008 | Mensagens: 292 | Florianóplis - SC

Professora esquerdista colhendo o que plantou...





Fabio DG em 21 Ago 2017 - 21:16



anos | Dez 2016 | Mensagens: 82 | Ipanema - MG

É isso ai, o sonho dos politicos brasileiros está sendo realizado: educação zero, escolas sucateadas, alunos desinteressados, professores sem estimulo e ainda terem que conviver com a violencia. Estamos criando uma geração de retardados e violentos, jovens sem limites, sem qualquer tipo de educação, so de olhar para eles já ficam violentos, professores não podem chamar atenção que corre risco de morte, os alunos passam de ano sem saber ler e escrever, pois pela lei não podem ser reprovados, enfim uma zona total. E esse aluno que fez esta babaridade o que vai acontecer com ele? Nada, absolutamente nada, pois é "di menor" , tem que passar a mão na cabeça dele e com certeza vão dar-lhe razão.





Larry.Tate em 21 Ago 2017 - 22:51



anos | Out 2007 | Mensagens: 2157 | São Paulo - SP

A esquerda só sabe dar direitos, mas na hora de cobrar os deveres é frouxa.

O povo brasileiro só quer saber dos direitos, mas a grande maioria só quer ganhar os seus direitos, mas não estão nem ai quando lhe são cobrados os seu deveres.



Esse moleque não tem correção, um sujeito que faz uma coisa dessas é irrecuperável. Esse moleque não passa de um bandido, deveria ser preso para sempre pois solto ele será um fardo muito grande para a sociedade.



Hoje esse bandido de 15 anos socou uma professora, amanhã irá matar alguém.





leco em 21 Ago 2017 - 22:58



anos | Abr 2006 | Mensagens: 656 | Curitibanos - SC

stanga escreveu Professora esquerdista colhendo o que plantou...

Alguém me acorde...acho que isso é pesadelo.Onde está implícito ideologia nesta barbaridade?Pelo amor de Deus, a sua opinião não diverge muito do ato desse aluno destemperado.

Acho que a questão é falha na primeira escola ,o lar , se tem , e pelo visto não.

A educação paterna desde pequeno, pela palavra e pelo exemplo, minimiza a influência externa, as falhas da lei, a falta de punição, os estímulos da mídia , ou outras coisas que podem distorcer o caráter.





Paulo Frank em 21 Ago 2017 - 23:54



anos | Set 2014 | Mensagens: 1472 | Ijuí - RS

stanga escreveu Professora esquerdista colhendo o que plantou...





Não acredito no que lí.....

Vem cá amigo: teu estágio de fanatismo/loucura cegou você?

Como pode um ser humano (se é que podemos chama-lo de) escrever tamanha, como direi.....MONSTRUOSIDADE....pra não dizer outra coisa.

Trata-se de um SER HUMANO, não importando preferências políticas, que foi agredido COVARDEMENTE!

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído