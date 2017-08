Mestre do Metal ganha nova temporada no canal Discovery Turbo

A partir desta sexta-feira, 25 de agosto, às 19h45, o canal Discovery Turbo acompanha Ian Roussel enquanto segue seu trabalho de “escultor de automóveis”, como ele próprio se define, com a estreia da terceira temporada de Mestre do Metal . Esmero, engenhosidade, muita solda e marreta em punho: assim Ian transforma sucatas e peças de máquinas quaisquer em carros que ele mesmo idealiza e tira do papel, parte por parte.



Para cumprir a função de artesão de automóveis, Ian não recusa serviço pesado, nem descarta materiais. Todo e qualquer pedaço de aço retorcido pode ser aproveitado para os projetos mirabolantes que saem de sua própria garagem – um laboratório de experimentação e invenção de automóveis.



Ian faz mais do que modificar ou personalizar carros; ele os constrói praticamente do zero, guiado por suas próprias ideias. Durante o processo artesanal e individual, o mais importante é ir além do que ele mesmo já fez e do que todo o mercado de automóveis customizados já viu.



Cortar chassis, fazer emendas de latarias, construir motores, inventar funções para peças avulsas e garimpar pedaços de ferro e aço que possam ser incorporados aos projetos – no ferro-velho que possui em seu quintal, ou em eventos, feiras e depósitos – são atividades que fazem parte cotidiano Ian.



No episódio de estreia da nova safra, Ian retorna no tempo para se inspirar nos primeiros modelos da década de 1950 e construir sua própria picape rat rod. Até as ponteiras de metal de suas botinas de trabalho surgem como opções de adereços para o projeto – “gosto de transformar coisas que as pessoas conhecem em outras irreconhecíveis”, diz Ian.