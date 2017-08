The Noite garante a liderança para o SBT

Na noite da última sexta-feira, dia 18 de agosto, o programa comandado por Danilo Gentili superou o talk show da emissora concorrente e garantiu o primeiro lugar no horário em que as duas atrações foram ao ar simultaneamente.



Nessa faixa de confronto, da 1h10 à 1h35, a atração do SBT marcou 6,8 pontos de média contra 6,4.



Na média geral, da 01h10 às 02h15, o ‘ The Noite ’ registrou 6 pontos de média, 21,6% de share, 9 pontos de pico e manteve a vice-liderança isolada.



Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada registrou 1,6 ponto de média.