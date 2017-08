Programa Silvio Santos conquista a liderança no Rio de Janeiro

Nesse domingo, 20 de agosto, o Programa Silvio Santos levou a melhor e alcançou a liderança no Rio de Janeiro. Na disputa com o filme das 23h28 à 0h01, Silvio Santos obteve 15 pontos contra 13 do filme. Na média geral, das 19h52 à 0h01, o programa garantiu a vice-liderança isolada com 13,4, contra 5,3 da terceira colocada e 21,9 da primeira. O pico foi de 19 pontos e o share de 22%.



Já em São Paulo, no ar das 19h52 à 0h01, Silvio Santos marcou dois dígitos e garantiu a vice-liderança isolada com 11 pontos, contra 9 da terceira colocada e 22 da primeira. O pico foi de 14 pontos e o share de 16%. Nesse programa, Silvio Santos recebeu a atriz Larissa Manoela e o apresentador Dudu Camargo no “Jogo das 3 Pistas”. O comunicador ainda exibiu o “Jogo dos Pontinhos”, além de apresentar uma nova “Câmera Escondida” intitulada “Entrega de Bonecos”.