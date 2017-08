TLC estreia nova temporada de Emagreci, e Agora?

Os participantes de " Emagreci, e Agora? " conseguiram superar as difíceis limitações que a obesidade mórbida lhes impunha. Depois de perderem muito peso, uma nova jornada teve início: eles passaram pela adaptação à imagem, aos hábitos recém-adquiridos e à necessidade cirúrgica de remover o excesso de pele que surgiu com o emagrecimento.



Em sua segunda temporada – no ar a partir de sábado, 2 de setembro, às 21h20, no canal TLC – E Emagreci, e Agora? acompanha pessoas que perderam dezenas de quilos e passaram por intervenções cirúrgicas para readequar a silhueta ao novo peso. Em episódios de uma hora, os participantes da safra inédita compartilham as marcas psicológicas e físicas do processo drástico pelo qual passaram.



As câmeras estão com esses homens e mulheres enquanto eles revelam as transformações em suas vidas e como, ainda hoje, cada um deles lida com as mudanças que o emagrecimento trouxe. A maioria achava que deixar a escala da obesidade mórbida seria suficiente – por meio da cirurgia bariátrica, de redução do estômago ou pela combinação de reeducação alimentar e rotina de exercícios, eles alcançaram esse objetivo.