Pânico na Band tem sua melhor audiência no ano

Vcfaz em 21 Ago 2017 - 19:46



Redação

A edição deste domingo do Pânico na Band marcou a maior audiência do ano, chegando a 7 pontos de pico. O programa foi vice-líder isolado entre homens e mulheres de 18 a 24 anos, registrando média de 6 pontos e share de 9% no horário (21h45 à 00h30).



Exibido antes do Pânico na Band, o programa Só Risos também apresentou bom rendimento e repetiu sua maior audiência do ano com 4 pontos de audiência, share de 6% e pico de 6 pontos.











quantum em 21 Ago 2017 - 20:15



São Paulo - SP

Tentei assistir ontem só para ver como é que está e não consegui ver até o fim, está muito apelativo, ainda mais que nos tempos de Rede TV, não é um programa para a família assistir no domingo, o que salva a noite de domingo na Band é o Só Risos, que é copia do Encrenca.

















