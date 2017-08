AXN é líder absoluto na audiência de mulheres adultas

O canal pago AXN é conhecido por oferecer os títulos mais amados de investigação, mistério e ação, que, apesar da histórica preferência masculina por esses gêneros, continuam a conquistar e engajar cada vez mais as mulheres . Isso se confirma com a liderança nos principais targets femininos: AB 18+, 25+, 25-49, 35+, 35-49 e ABC 18+, 25+, 35+.



Com o crescimento, o AXN alcançou este ano a 6ª posição no ranking de Total Indivíduos e segue na liderança em Tempo Médio de Permanência do Telespectador, mantendo-se como o canal de TV Paga que retém o público por mais tempo sintonizado em sua programação durante o horário nobre (18h-00h). O canal também está no Top 10 em mais de 45 targets, possui afinidade superior a 120% em 20 targets e share superior a 1% em 44 targets.