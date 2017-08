Canal Brasil exibe ao vivo o 45º Festival de Cinema de Gramado

Neste sábado, dia 26 de agosto, a partir das 20h45, o Canal Brasil transmite, ao vivo, a cerimônia de premiação da 45ª edição do Festival de Cinema de Gramado , também no Canal Brasil Play . A festa, exibida diretamente do Palácio dos Festivais, será apresentada por Simone Zuccolotto (foto), com comentários de Roger Lerina e Luiz Zanin e reportagens de Maria Clara Senra. A direção é de Marlise Aude.



Os Kikitos serão distribuídos nas categorias Melhor Filme, Diretor, Ator, Atriz, Fotografia, Roteiro, Montagem, Direção de Arte, Trilha de Arte, Ator Coadjuvante, Atriz Coadjuvante e Desenho de Som, além dos prêmios dos júris oficial e popular, e o prêmio da crítica.



Os longas nacionais da mostra competitiva são: “As Duas Irenes”, “Bio”, “Como Nossos Pais”, “O Matador”, “Pela Janela” , “Vengel” e “A Fera na Selva”, coprodução do Canal Brasil.



Além de laurear os curtas-metragens dos quatro cantos do país – incluindo o Prêmio Canal Brasil de Curtas – e também os feitos no Rio Grande do Sul – presentes na Mostra Gaúcha –, a festividade tem espaço garantido para os títulos latinos, mais precisamente desde 1992.