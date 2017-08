Balanço Geral BA explode em audiência e vai a 28 pontos de pico

O Balanço Geral BA da última sexta-feira, dia 18 de agosto, bateu um recorde impressionante e registrou a maior audiência da história do telejornal. No ar do meio-dia às 15h01, marcou 23 pontos de média, com pico de 28 pontos e share de 44%.



Com números expressivos, a atração ficou em primeiro lugar isolado com 11 pontos a mais que a emissora segunda colocada e 17 pontos acima da terceira.



No comando do Balanço Geral BA desde 01/12/2014, essa também foi a melhor audiência já conquistada com José Eduardo como apresentador da atração.