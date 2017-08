Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Trump observa eclipse solar sem proteção por segundos

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 61 visitas.





Ricardo em 21 Ago 2017 - 21:04 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5709 | Monterrey - México

Trump observa eclipse solar sem proteção por segundos



Fonte:



Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, observou o eclipse solar total que cruzou o país de costa a costa nesta segunda-feira de uma das varandas da Casa Branca em Washington, mas por alguns segundos admirou o fenômeno sem óculos protetores, imagem que viralizou pelas redes sociais.



Apesar das instruções de especialistas e da Agência Nacional do Espaço (Nasa) para observar o eclipse com proteção adequada, devido ao alto risco de prejudicar a vista, o governante ignorou as indicações e se expôs aos raios do sol.



A decisão do magnata de contemplar o eclipse sem proteção rendeu críticas de diversos usuários do Twitter pelo fato de o presidente não seguir as instruções e dar exemplo à população.



O presidente americano assistiu ao fenômeno acompanhado do filho caçula Barron e da primeira-dama, Melania Trump. A última vez que um eclipse desse tipo ocorreu no território continental dos Estados Unidos foi há quase um século.



O acontecimento demorou uma hora e meia para percorrer o céu começando pela costa do Pacífico, onde começou às 10h15 (hora local; 14h15 em Brasília), à do Atlântico, onde acabou por volta das 14h45 (hora local; 15h45 em Brasília).



Fonte: http://exame.abril.com.br/ciencia/trump-observa...cao-por-segundos/ Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, observou o eclipse solar total que cruzou o país de costa a costa nesta segunda-feira de uma das varandas da Casa Branca em Washington, mas por alguns segundos admirou o fenômeno sem óculos protetores, imagem que viralizou pelas redes sociais.Apesar das instruções de especialistas e da Agência Nacional do Espaço (Nasa) para observar o eclipse com proteção adequada, devido ao alto risco de prejudicar a vista, o governante ignorou as indicações e se expôs aos raios do sol.A decisão do magnata de contemplar o eclipse sem proteção rendeu críticas de diversos usuários do Twitter pelo fato de o presidente não seguir as instruções e dar exemplo à população.O presidente americano assistiu ao fenômeno acompanhado do filho caçula Barron e da primeira-dama, Melania Trump. A última vez que um eclipse desse tipo ocorreu no território continental dos Estados Unidos foi há quase um século.O acontecimento demorou uma hora e meia para percorrer o céu começando pela costa do Pacífico, onde começou às 10h15 (hora local; 14h15 em Brasília), à do Atlântico, onde acabou por volta das 14h45 (hora local; 15h45 em Brasília).











leco em 21 Ago 2017 - 23:01



anos | Abr 2006 | Mensagens: 656 | Curitibanos - SC

Talvez esse egocêntrico se ache acima das forças naturais(rs)

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído