Profissão Repórter aborda a polêmica do aborto legal no Brasil

Profissão Repórter " sobre a polêmica em torno do aborto legal no Brasil. No país onde uma pessoa é violentada sexualmente a cada 11 minutos , a norma suscita um debate: como mulheres que têm direito ao aborto legal são atendidas? O programa acompanha histórias de vítimas e mostra suas dificuldades ao encarar o processo. O programa vai ao ar depois do Futebol, e após sua exibição



Em casos de estupro, basta a decisão da mulher para que se tenha acesso ao aborto em território brasileiro. Essa é a premissa do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não é preciso acionar comitê de ética hospitalar, polícia, boletim de ocorrência ou IML para atestar se houve ou não uma violação. A repórter Mayara Teixeira vai até o Acre, considerado o estado com maior taxa de estupros por habitante do país e os menores números legais de aborto, visita estabelecimentos que atendem mulheres estupradas para entender por que os números são tão discrepantes.



Nesta quarta-feira (23), a Globo exibe edição inédita do programa "Profissão Repórter" sobre a polêmica em torno do aborto legal no Brasil. No país onde uma pessoa é violentada sexualmente a cada 11 minutos, a norma suscita um debate: como mulheres que têm direito ao aborto legal são atendidas? O programa acompanha histórias de vítimas e mostra suas dificuldades ao encarar o processo. O programa vai ao ar depois do Futebol, e após sua exibição estará disponível de forma gratuita no Globo Play























