Lembra dos Jetsons? Eles vão voltar com atores reais

Boa notícia para quem gostava da animação Os Jetsons . Após algumas especulações, a rede norte-americana ABC acaba de encomendar uma nova versão da série em formato live action (personagens reais). Segundo apurou a publicação Variety , a série será uma sitcom que acontece 100 anos no futuro com o cotidiano da família Jetson. Produtores e roteiristas de séries como "Family Guy" e "Will & Grace" serão alguns dos realizadores. A Warner Bros. será um dos estúdios responsáveis.



O desenho "Os Jetsons", exibido ainda hoje no Brasil pelo canal por assinatura Tooncast , foi exibido pela rede ABC no horário nobre entre os anos 1962 e 1963, sendo um contraponto futurista a "Os Flintstones", que mostrava uma família que vivia na pré-história. George, Jane, Judy e Elroy Jetson viviam com Rosie, uma empregada-robô, e o cachorro Astro. No total, 24 episódios foram exibidos na época. Mais tarde, em 1985, 41 novos episódios foram produzidos. Mais tarde, em 1990, "Jetsons: O Filme" foi lançado nos cinemas. Recentemente, já em 2017, foi lançado o desenho "The Jetsons & WWE: Robo-WrestleMania!", diretamente para o mercado de DVD.



Outras tentativas de adaptação da série para um novo filme aconteceram nos últimos anos, sem sucesso. Agora, a iniciativa da ABC - por enquanto, apenas um piloto - promete trazer aos fãs uma nova forma de ver seus personagens futuristas.