Tônia Carrero é homenageada um dia antes de completar 95 anos

Considerada uma das maiores intérpretes da dramaturgia brasileira, a atriz Tônia Carrero comemora 95 anos nesta quarta-feira, 23 de agosto. Para celebrar a vida e a obra da artista que fez fama no cinema, teatro e televisão, o Recordar é TV exibe trechos da entrevista com a diva no programa “ Advogado do Diabo ” nesta terça, dia 22 de agosto, às 21h30, na TV Brasil .



Conduzida pela voz marcante do saudoso Osvaldo Sargentelli, a atração foi ao ar em 1986 na TVE do Rio de Janeiro. O bate-papo teve a participação de personalidades como os escritores Affonso Romano de Sant'Anna e Lya Luft, além do ator e diretor Cecil Thiré, filho da atriz.



Avó dos atores Miguel Thiré, Luísa Thiré e Carlos Thiré, a atriz tem uma carreira consagrada que reúne interpretações inesquecíveis na telinha como a personagem Stella Fraga Simpson, na novela "Água Viva" (1980), de Gilberto Braga. Em sua trajetória artística, Tônia Carrero fez dezenas de peças, cerca de 20 filmes e mais de 15 novelas.



A atriz se despediu das telonas em 2007 no papel de Alice no filme "Chega de Saudade", drama, dirigido por Laís Bodansky. Tônia Carrero saiu de cena nos palcos no mesmo ano com o espetáculo “Um barco para o sonho” em que foi dirigida pelo neto Carlos Thiré. Três anos antes, em 2004, ela interpretou Madame Berthe Legrand em sua última novela, "Senhora do Destino", trama escrita por Aguinaldo Silva.