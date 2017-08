Norman se torna suspeito em inédito de Bates Motel

O canal pago Universal exibirá no dia 28 de agosto, segunda-feira, às 23h, o oitavo episódio da quinta temporada de Bates Motel .



No episódio “ The Body ”, Norman (Freddie Highmore) é questionado pela polícia sobre o poço onde o corpo de Sam (Austin Nichols) foi despejado. Enquanto isso, Chick (Ryan Hurst) que está no Bates Motel também é interrogado por uma policial que estava na área.



Na casa de verão de Maggie (Jillian Fargey), Romero (Nestor Carbonell) finalmente encontra sua arma e vai direto para o Motel. Romero entra na casa e vê imagens da Norma. Ele desce para o porão onde encontra Chick (Ryan Hurst) sentado escutando músicas.



Na delegacia, “Norma” reaparece para tranquilizar seu filho e pedir para que ele seja paciente com a polícia porque ela vai resolver tudo para ele.