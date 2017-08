Terceira temporada de Uma Mulher de Peso estreia no TLC

Na sexta-feira, 25 de agosto, às 21h20, Whitney Thore retorna ao canal TLC para a terceira temporada de Uma Mulher de Peso . São onze novos episódios que acompanham uma fase crítica na vida da dançarina: embora tenha afastado a ameaça da diabetes, ela segue com questões urgentes relacionadas à própria saúde.



Na temporada passada, Whitney iniciou uma nova rotina de exercícios, modificou os hábitos alimentares e emagreceu 45kg – mas o peso voltou e, com o ponteiro da balança marcando 180 quilos, surgiram sérios inconvenientes. Depois recuperar a autoestima e de ajudar muitas mulheres a fazerem o mesmo, Whitney encara mais um grande desafio: os recentes problemas de saúde reaparecem em um momento crucial para a carreira, fazendo com que ela tenha de restabelecer prioridades, reorganizar a rotina e, novamente, superar seus limites.



No primeiro episódio da nova temporada, Whitney trabalha duro para organizar a maratona de dança beneficente em favor de um abrigo para animais. O evento precisa ser um sucesso e Whitney assume o comando, procurando doadores e agindo como orientadora e motivadora das alunas.