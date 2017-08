Você está lendo um tópico

Nick e Renard voltam a se confrontar no inédito de Grimm

O canal pago Universal exibe, no dia 28 de agosto, segunda-feira, às 22h, o décimo episódio da sexta temporada temporada de Grimm .



No episódio “ Blood Magic ”, uma série de ataques brutais e mortíferos aterrorizam Portland. Nick (David Giuntoli) e Hank (Russell Hornsby) investigam os casos e encontram uma pista ligada à uma casa de repouso local.



Enquanto isso, Eve (Bitsie Tulloch) procura Adalind (Claire Coffee) para obter respostas que apenas uma hexenbiest pode fornecer. Renard (Sasha Roiz) confronta Nick sobre os símbolos misteriosos e tenta chegar a um acordo.























