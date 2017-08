Netflix revela featurette de nova temporada de Narcos

O inimigo público número um está morto. Na sequência da morte de Pablo Escobar , o cartel de Cali vai ascender ao poder e transformar o comércio da cocaína numa enorme empresa global.



Antes da estreia da terceira temporada de Narcos no dia 1º de setembro, conheça os quatro poderosos chefões do implacável e calculista Cartel de Cali no novo featurette " Além de Pablo Escobar ".



Agora que a caçada sangrenta por Pablo Escobar chegou ao fim, a DEA volta sua atenção à organização de tráfico de drogas mais rica do mundo: o Cartel de Cali. Liderado por quatro poderosos chefões, este cartel opera de forma muito diferente do de Escobar, preferindo subornar oficiais do governo e manter suas ações violentas longe das manchetes.