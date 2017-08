Esporte Interativo transmite playoffs decisivos da Liga dos Campeões

Semana de definição na Liga dos Campeões da UEFA . Na terça (22/8) e quarta-feira (23/8), sete jogos serão transmitidos ao vivo pelos canais Esporte Interativo . Finalmente serão conhecidos os times que se classificarão para a fase de grupos da maior competição de clubes do mundo.



Amanhã (22/8), quatro jogos para os fãs do Liga acompanharem: no Esporte Interativo às 12h30, o Astana recebe o Celtic depois de ter tomado uma goleada no primeiro jogo por 5x0. Às 15h45, o Nice tentará reverter a derrota do primeiro jogo – 2x0 – diante do Napoli. O Esporte Interativo 2 mostra no mesmo horário Sevilla x Istambul. O clube espanhol venceu a primeira partida fora de casa por 1x2. Quem for assinante EI Plus , poderá acompanhar também às 15h45 Rejik x Olympiacos. O time grego derrotou seu adversário croata no jogo de ida por 2x1.



Na quarta-feira (23/8), mais três jogos às 15h45. O Esporte Interativo vai exibir Liverpool diante do Hoffenheim. Os Reds conseguiram um bom resultado fora de casa na primeira partida e bateram os alemães por 1x2. O Esporte Interativo 2 mostra, no mesmo horário, Steaua Bucareste x Sporting. O primeiro duelo terminou 0x0. O assinante EI Plus poderá assistir ao confronto entre CSKA x Young Boys. Os russos venceram o primeiro confronto por 0x1.