Mulher Perereca, Mordomo e Monge marcam estreia do "Bake Off Brasil 3"

Olá, internautas



Neste sábado (12/08), o SBT estreou a terceira temporada do “Bake Off Brasil”. Diante da crise que envolve o Grupo JBS, a primeira-dama da companhia, Ticiana Villas Boas, se afastou do comando da atração.



O telespectador sentiu a ausência da apresentadora neste primeiro episódio. Em uma “gambiarra”, a emissora escalou Carol Fiorentino para liderar a competição dos confeiteiros amadores.



Assim, abriu a vaga de jurada que ficou com Beca Milano, confeiteira já conhecida pelo público da faixa horária. A loira era a responsável pelos bolos do “Fábrica de Casamentos”. Uma boa saída. Chris Flores, que poderia ter sido a nova apresentadora do talent show, foi remanejada para o “BBQ Brasil”.



Já Fabrizio Fasano Jr. continuou com a verve de “implacável”. Logo nesta estreia, o jurado detonou um determinado bolo: “repugnante, horroroso e nojento”. Ele não mede as palavras. Passa do ponto com alguma frequência, desde a primeira temporada.



A escolha do elenco surge como ponto alto da nova edição. É uma mistura interessante de estilos. Dentre os destaques, aparecem o monge beneditino Douglas, o mordomo Flávio, a aeromoça Gigi, a sexagenária Dona Iaiá, o professor de Jiu Jitsu, José, o decorador Ney e a ex-funkeira Marina, também conhecida por Mulher Perereca. Uma “fauna” diversificada. Sileide, a eliminada da noite, tem a mesma entonação de voz da Maroca, do “BBB”!



Neste primeiro programa, uma simples atividade da prova técnica provocou uma comoção entre os participantes. Eles deveriam replicar um bolo super criativo (camisetas empilhadas) em homenagem ao Dia dos Pais. Alguns recusaram mencionar o nome do pai na atividade. Feridas mal cicatrizadas estouraram no vídeo.



“Bake Off Brasil” é um dos programas mais interessantes do segmento. E o SBT soube não desgastar o formato.



Fabio Maksymczuk