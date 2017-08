Bastidores de série de sucesso nos anos 90 ganham destaque em telefilme

Seguindo a trilha das produções originais sobre os bastidores de séries de TV que fizeram grande sucesso na década de 1990, o canal Lifetime estreia A História Não Autorizada de Galera do Barulho na quarta-feira, dia 30 de agosto, a partir das 22h, sobre a série com temática adolescente Galera do Barulho (Saved By The Bell).



Seis jovens atores alcançaram a fama da noite para o dia e cresceram debaixo dos holofotes, porque eram os protagonistas de um dos programas adolescentes mais populares dos anos 90. Apesar do grande sucesso, a série teve apenas quatro temporadas, de 1989 a 1992. O filme mostra as experiências do elenco enquanto lidava com a rápida fama e crescia sob o julgamento público.



Tudo começa quando Dustin Diamond (Sam Kindseth), um típico garoto de onze anos de idade, conquista o papel de Screech, no piloto para um programa de TV chamado Good Morning Miss Bliss. A produção mudou de nome para Saved By The Bell (Galera do Barulho) e Screech tornou-se o papel da vida de Dustin.