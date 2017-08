Você está lendo um tópico

Televisão

RedeTV! lança programa semanal dedicado ao game FIFA

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 23 visitas.





Rafa! em 22 Ago 2017 - 17:33



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2115 | São Paulo - SP

RedeTV! lança programa semanal dedicado ao game FIFA



A RedeTV! estreia nesta quarta-feira (23) o programa RedeTV Fifeiros, o primeiro de uma grande emissora do Brasil 100% dedicado ao game FIFA. A atração vai ao ar às quarta-feiras, a partir das 14h30, nos canais online da RedeTV! (Portal, Facebook e YouTube).



Apresentado pelo jornalista e narrador esportivo Marcelo do Ó, RedeTV Fifeiros irá contar com a participação online dos espectadores em cada edição, tendo a interatividade como carro chefe do programa.









“O programa configura o investimento da emissora em eSports que atrai multidões mundo afora. Trata-se de mais um conteúdo de qualidade da Rede TV! para o nosso público”, conta Franz Vacek, superintendente de Jornalismo e Esportes da RedeTV!.



“A ideia é fazer um programa para quem entende de FIFA e gosta do game. Queremos aprofundar discussões, falar de novidades e ser o ponto de encontro de quem gosta de futebol virtual no Brasil”, explica Felipe Virgili, diretor de conteúdo digital da emissora.



“Nosso objetivo é refletir neste espaço o universo de quem é apaixonado pelo Fifa. Seja do 1×1, do Pro Clubs ou quem joga o Modo Temporadas. Aqui ele terá informações do mundo do Fifa e vai participar ativamente, sugerindo tutoriais, dicas e, claro, mandando seus lances de cinema para gente mostrar ao vivo”, adianta Marcelo do Ó, apresentador do Fifeiros.



Na estreia, o RedeTV Fifeiros irá comentar a participação dos brasileiros e o resultado final da FIFA Interactive World Cup. Também irá apresentar o universo competitivo do modo Pro Clubs, onde 11 jogadores se enfrentam contra outros 11 no FIFA. O FIFA 18 também será pauta, com análise da nova câmera replay e elementos personalizados da Premiere League e MLS. Finalmente, serão mostrados os melhores gols da semana enviados pelos espectadores.



O programa é mais uma novidade da grade de programação exclusiva que a RedeTV! anunciou recentemente para seus canais digitais, que já conta com programas como o RedeTV! FC, RedeTV Geek e o Curtiu RedeTV!.



Serviço:



RedeTV Fifeiros



Quartas, às 14h30, nos canais online da RedeTV! pelo: Portal:



Facebook: facebook.com/redetv



YouTube: youtube.com/redetv



https://portal4.wordpress.com/2017/08/22/redetv-...ado-ao-game-fifa/ A RedeTV! estreia nesta quarta-feira (23) o programa RedeTV Fifeiros, o primeiro de uma grande emissora do Brasil 100% dedicado ao game FIFA. A atração vai ao ar às quarta-feiras, a partir das 14h30, nos canais online da RedeTV! (Portal, Facebook e YouTube).Apresentado pelo jornalista e narrador esportivo Marcelo do Ó, RedeTV Fifeiros irá contar com a participação online dos espectadores em cada edição, tendo a interatividade como carro chefe do programa.“O programa configura o investimento da emissora em eSports que atrai multidões mundo afora. Trata-se de mais um conteúdo de qualidade da Rede TV! para o nosso público”, conta Franz Vacek, superintendente de Jornalismo e Esportes da RedeTV!.“A ideia é fazer um programa para quem entende de FIFA e gosta do game. Queremos aprofundar discussões, falar de novidades e ser o ponto de encontro de quem gosta de futebol virtual no Brasil”, explica Felipe Virgili, diretor de conteúdo digital da emissora.“Nosso objetivo é refletir neste espaço o universo de quem é apaixonado pelo Fifa. Seja do 1×1, do Pro Clubs ou quem joga o Modo Temporadas. Aqui ele terá informações do mundo do Fifa e vai participar ativamente, sugerindo tutoriais, dicas e, claro, mandando seus lances de cinema para gente mostrar ao vivo”, adianta Marcelo do Ó, apresentador do Fifeiros.Na estreia, o RedeTV Fifeiros irá comentar a participação dos brasileiros e o resultado final da FIFA Interactive World Cup. Também irá apresentar o universo competitivo do modo Pro Clubs, onde 11 jogadores se enfrentam contra outros 11 no FIFA. O FIFA 18 também será pauta, com análise da nova câmera replay e elementos personalizados da Premiere League e MLS. Finalmente, serão mostrados os melhores gols da semana enviados pelos espectadores.O programa é mais uma novidade da grade de programação exclusiva que a RedeTV! anunciou recentemente para seus canais digitais, que já conta com programas como o RedeTV! FC, RedeTV Geek e o Curtiu RedeTV!.Serviço:RedeTV FifeirosQuartas, às 14h30, nos canais online da RedeTV! pelo: Portal: http://www.redetv.com.br Facebook: facebook.com/redetvYouTube: youtube.com/redetv























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído