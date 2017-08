Você está lendo um tópico

Canais étnicos - pesquisa

Você assina o pacote Étnicos (estrangeiros) ? Sim, pois vale a pena pra mim 0.00% Sim, mas assisto pouco 0.00% Não, pois não compensa pra mim 0.00% Não, acho caro 4 canais por R$ 10,00 0.00% Não, deviam estar junto ao pacote Total, como na Claro TV 100.00% Não assino por serem muito poucos canais ! 0.00% Não assino e não me fazem falta 0.00% Se quiser, deixe seu comentário ou sua impressão sobre este pacote e seus canais: 0.00%

rbs_tv em 22 Ago 2017 - 21:34



anos | Abr 2008 | Mensagens: 522 | Pomerode - SC

Você assina o pacote "a la carte" étnicos (estrangeiros), com:



RTP (Portugal);



TVE (Espanha);



TV5 (França) e



DW (Alemanha) ?



Se sim, gosta dos canais ? Fala quais idiomas ?



Obrigado !



Eduardo.























