Problema para ativar Whatsapp

Pessoal,



Tô com uma experiência estranha no Whatsapp. Ele atualizou o app e zerou os dados. Fui fazer novamente a ativação de meu número, mas não está funcionando e fica naquele "Você tentou ativar... aguarde 1 hora..."...



Estou recebendo SMS e ligações normalmente de meu chip brasileiro, então o problema não seria este.



Tentei reativar via NOX (emulador de android para PC e funcionou direitinho).



Alguém já experimentou algo assim?



Fiz um hard reset no Moto Z Play pra ver se era alguma configuração, mas continua igual.