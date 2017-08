Você está lendo um tópico

Televisão > Oi

Você tem qual modalidade ?

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 3 respostas e 99 visitas.





Qual modalidade de Oi TV você possui ? Oi Livre 0.00% Oi TV no antigo satélite Amazonas ainda 0.00% Oi TV Comodato, já no novo satélite, pacote Start 0.00% Oi TV Comodato, novo satélite, pacote Mix 0.00% Oi TV Comodato, novo satélite, pacote Total 66.67% Tenho Cinema (HBO/MAX + Telecine) 0.00% Tenho somente Telecines 0.00% Tenho somente HBO/MAX 0.00% Tenho somente Futebol Premier 0.00% Tenho a la carte completo (Cinema + Futebol) 33.33% Assino algum pacote adulto (Playboy, Sexy Hot ou Privé) 0.00%

rbs_tv em 22 Ago 2017 - 22:42



anos | Abr 2008 | Mensagens: 525 | Pomerode - SC

Você tem Oi Livre ou Oi TV comodato ?











rbs_tv em 22 Ago 2017 - 22:45



anos | Abr 2008 | Mensagens: 525 | Pomerode - SC

E tenho PREMIER também. Pacote "Oi TV Total Futebol HD DVR" por um preço muito bacana !





saopaulo2010 em 22 Ago 2017 - 23:12



anos | Fev 2010 | Mensagens: 114 | São Paulo - SP

Tenho Oi TV Total Cinema Futebol HD





Paulo Frank em 23 Ago 2017 - 0:04



anos | Set 2014 | Mensagens: 1478 | Ijuí - RS

Oi Total Cinema Futebol.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído