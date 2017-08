Você está lendo um tópico

FOX Sports fecha com Globo e transmitirá 64 Jogos da Copa 2018

A FOX Sports comunicou que firmou contrato com a Globo e adquiriu os direitos de transmissão dos 64 jogos da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018 , que será disputada entre 14 de junho e 15 de julho do ano que vem.



Ao longo de 32 dias de Mundial, os canais FOX Sports e FOX Sports 2 levarão aos telespectadores mais de 760 horas de transmissão, com exibição ao vivo de todos os jogos da Copa, e ampla cobertura nas onze cidades-sedes (Moscou, São Petersburgo, Kaliningrad, Nizhny Novgorod, Kazan, Samara, Saransk, Volgograd, Rostov-on-Don, Ekaterinburg e Sochi).



"Estamos felizes por poder transmitir pela segunda vez consecutiva um evento de característica única e tão importante como este. Essa é uma excelente oportunidade para uma marca como a FOX Sports; líder incontestável na América Latina e que em pouco tempo criou uma identidade inigualável e consolidada no Brasil, que oferece aos fãs de futebol e esporte tudo aquilo que eles esperam ver e muito mais ", diz Carlos Martinez, presidente da FOX Networks Group Latin America.



Boa notícia!



E a Band será que vai conseguir fechar com a globo?

















