Você está lendo um tópico

Televisão > Oi

Produto 'pirateia' TV via streaming, mas abre caminho para furto de senhas

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 83 visitas.





Fernando.Alves em 23 Ago 2017 - 8:38



anos | Jul 2007 | Mensagens: 283 | Belo Horizonte - MG





Nas últimas semanas surgiram uma infinidade de anúncios na internet oferecendo um novo e supostamente “infalível” equipamento que promete abrir todos os canais de TV por assinatura. O “serviço” tem um preço módico e único de R$ 360; sem parcelas, mensalidades ou outras taxas.



Trata-se da HooliTV, uma nova modalidade de pirataria via streaming. O equipamento, além de ilegal, tem um agravante em relação às indefectíveis caixas anteriores: segundo engenheiros, abre brechas e permite o roubo de dados e senhas na internet dos usuários.



Ao contrário de alguns equipamentos piratas antigos, que agiam a partir dos sinais das próprias operadoras, a caixa HooliTV funciona por meio de streaming e, aparentemente, vem com malwares e outros mecanismos que facilitariam o furto de dados.



Isso porque ela acaba tendo (e dando) acesso à rede de internet do usuário.



O surgimento dessa nova modalidade de pirateamento de sinais, segundo fontes ouvidas na ABTA (Associação Brasileira de TVs por Assinatura), é uma reação contra as operadoras, que nos últimos anos investiram mais no combate ao furto de sinais pelas antigas caixas.



Conforme esta coluna revelou em maio de 2015, as operadoras já chegaram a orquestrar ações conjuntamente contra a pirataria; inclusive fizeram isso na Copa de 2014 no Brasil.



As caixas anteriores, como AzBox etc, estariam sendo ultrapassadas pelas técnicas e softwares de operadoras, que conseguem derrubar ou travar seus sinais com mais frequência.



Claro, muitas vezes os usuários precisam apenas reiniciar os equipamentos ou atualizar seus programas, mas, de qualquer forma, isso se torna um incômodo exasperante para muitos.



A HooliTV surge no mercado com a promessa de acabar com esses problemas, de abrir os sinais de todos os canais --inclusive os Premiere e adultos-- e eliminar os problemas com atualização de software.



No entanto, seu ponto fraco seria abrir também uma verdadeira “estrada” para experts dedicados a furtar dados e senhas alheios.



Em texto, o site Reclame Aqui (de defesa do consumidor) informa que o equipamento (que tem sido importado da China via Paraguai) é ilegal.



Segundo a ABTA, ainda não há dados de quantas caixas Hooli já estão em funcionamento no Brasil, já que o equipamento e sua importação são relaticamente recentes.



Engenheiros de operadoras ainda analisam o modus operandi dessa nova modalidade de pirataria.



A Receita Federal tem agido contra a importação de todos os equipamentos destinados à pirataria, especialmente nos últimos dois anos.



Apesar de ser um sistema de pirateamento via streaming, a HooliTV não consegue (ainda) piratear o conteúdo de outros serviços semelhantes, como Netflix, GloboPlay etc.



https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/201...ados-e-senhas.htm Ricardo Feltrin - 23/08/2017 - UOL TV e FamososNas últimas semanas surgiram uma infinidade de anúncios na internet oferecendo um novo e supostamente “infalível” equipamento que promete abrir todos os canais de TV por assinatura. O “serviço” tem um preço módico e único de R$ 360; sem parcelas, mensalidades ou outras taxas.Trata-se da HooliTV, uma nova modalidade de pirataria via streaming. O equipamento, além de ilegal, tem um agravante em relação às indefectíveis caixas anteriores: segundo engenheiros, abre brechas e permite o roubo de dados e senhas na internet dos usuários.Ao contrário de alguns equipamentos piratas antigos, que agiam a partir dos sinais das próprias operadoras, a caixa HooliTV funciona por meio de streaming e, aparentemente, vem com malwares e outros mecanismos que facilitariam o furto de dados.Isso porque ela acaba tendo (e dando) acesso à rede de internet do usuário.O surgimento dessa nova modalidade de pirateamento de sinais, segundo fontes ouvidas na ABTA (Associação Brasileira de TVs por Assinatura), é uma reação contra as operadoras, que nos últimos anos investiram mais no combate ao furto de sinais pelas antigas caixas.Conforme esta coluna revelou em maio de 2015, as operadoras já chegaram a orquestrar ações conjuntamente contra a pirataria; inclusive fizeram isso na Copa de 2014 no Brasil.As caixas anteriores, como AzBox etc, estariam sendo ultrapassadas pelas técnicas e softwares de operadoras, que conseguem derrubar ou travar seus sinais com mais frequência.Claro, muitas vezes os usuários precisam apenas reiniciar os equipamentos ou atualizar seus programas, mas, de qualquer forma, isso se torna um incômodo exasperante para muitos.A HooliTV surge no mercado com a promessa de acabar com esses problemas, de abrir os sinais de todos os canais --inclusive os Premiere e adultos-- e eliminar os problemas com atualização de software.No entanto, seu ponto fraco seria abrir também uma verdadeira “estrada” para experts dedicados a furtar dados e senhas alheios.Em texto, o site Reclame Aqui (de defesa do consumidor) informa que o equipamento (que tem sido importado da China via Paraguai) é ilegal.Segundo a ABTA, ainda não há dados de quantas caixas Hooli já estão em funcionamento no Brasil, já que o equipamento e sua importação são relaticamente recentes.Engenheiros de operadoras ainda analisam o modus operandi dessa nova modalidade de pirataria.A Receita Federal tem agido contra a importação de todos os equipamentos destinados à pirataria, especialmente nos últimos dois anos.Apesar de ser um sistema de pirateamento via streaming, a HooliTV não consegue (ainda) piratear o conteúdo de outros serviços semelhantes, como Netflix, GloboPlay etc.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído