Novela da Globo será exibida em dois canais na França

A Globo Internacional levará a novela " Sol Nascente " para a França por meio de uma parceria firmada com duas emissoras - uma delas pública: a France Ô e a Outremer Première. Com este acordo, a novela será exibida tanto na França como em seus territórios.



Exibida no Brasil como novela das 6 entre agosto de 2016 e março de 2017, "Sol Nascente" alcançou mais de 183 milhões de pessoas durante sua exibição. A trama mostra uma história de amor improvável entre um homem ( Bruno Gagiasso ) e uma mulher ( Giovanna Antonelli ) de temperamentos opostos, ligados por uma forte amizade de infância.



Além de 'Sol Nascente', as emissoras francesas já exibiram outras novelas da Globo, como " Avenida Brasil " e " Totalmente Demais ".