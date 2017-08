Você está lendo um tópico

Sérgio Moro ganha mais de R$ 100 mil por mês?

Acontece que a conta para calcular o teto do salário da magistratura não é feita simplesmente somando todas as receitas no final do mês. As verbas indenizatórias, por exemplo, estão excluídas do teto. Assim como ajuda para mudança e transporte, auxílio-moradia, diárias, auxílio-funeral, reembolso de transporte, auxílio pré-escolar, plano de saúde, além de gratificações e abonos diversos.

Em dezembro do ano passado, por exemplo, Moro recebeu R$ 102.151,58: os R$ 28.947,55 de subsídio mensal, mais R$ 5.261,73 de verbas indenizatórias e R$ 83.379,50 de vantagens eventuais. A este total subtraiu-se R$ 7.992,53 de Imposto de Renda e outros R$ 9,14, referentes ao estouro do teto constitucional nas verbas sujeitas a ele.

