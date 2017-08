Você está lendo um tópico

Chegou a maquininha do dízimo, a única do Brasil

mauro_directv em 23 Ago 2017 - 10:35



http://dizimofiel.com.br/











Antenor em 23 Ago 2017 - 11:21



Ainda não percebi se essa maquineta existe ou é brincadeira.

Toda entidade tem custos de manutenção, e portanto precisa meios de obter recursos.

Quem quer contribuir com torcida organizada de futebol, assim o faz e não recebe críticas como quem quer contribuir com sua igreja.

Apenas que ninguém deve entender que pode faltar com o amor ao próximo por pensar que esteja pagando alguma coisa à Deus.





Paulo Frank em 23 Ago 2017 - 11:51



Picaretagem descarada....





Antenor em 23 Ago 2017 - 11:53



Dízimo dá quem quer.

Contribuição sindical OBRIGATÓRIA não era picaretagem descarada.





Paulo Frank em 23 Ago 2017 - 12:01



Antenor escreveu Dízimo dá quem quer.

Contribuição sindical OBRIGATÓRIA não era picaretagem descarada.





